Bizcocho de frutas secas al estilo inglés, una receta de plum cake para la hora del té

Total: 1 h 10 min

Comensales: 8

Este bizcocho es un clásico de la repostería inglesa, es tradicional en Navidad y otras celebraciones y ocasiones especiales, pero no hay que ser inglés, ni esperar a que llegue ninguna fiesta para disfrutarlo. Me encanta especialmente para la hora del té o de la merienda.

Elaborado con una masa que incorpora fruta confitada, es algo que también vemos en preparaciones como nuestro Roscón de Reyes (con la fruta escarchada incluida por fuera) y en panettones, aunque quizá por aquí, este tipo de frutas no sean tan popularmente aceptadas. Seguro que conocéis a más de uno que le ha quitado siempre al roscón esa decoración tan colorida o prefiere los panettones en su versión chocolatera.

Pero con la proliferación de las tiendas a granel, y buscando alternativas de picoteo que me quiten el antojo de dulce, he empezado a consumir fruta deshidratada, y reconozco que hoy en día son un básico en la despensa de mi cocina. No añaden a la dieta azúcares más que los propios de la fruta y, por eso, me parecen perfectos para elaborar este bizcocho, resaltando así su dulzor sin tener que añadir tanto azúcar. En este caso, elaboraremos el Plum Cake, con fruta seca en vez de la clásica confitada.

A la hora de haceros con ella, en el supermercado y las mencionadas tiendas a granel hay ya infinidad de opciones. Yo he optado por utilizar la versión deshidratada y sin azúcar, pues busco una versión menos empalagosa, pero si vuestro gusto es otro, podéis haceros con las confitadas. También es buena opción, y encontraréis versiones, con fruta fresca y/o frutos secos.

Al estar secas, las remojaremos unos minutos en brandy (también puede ser ron) caliente, para que estén más tiernas; o podéis prescindir del alcohol y utilizar en su lugar agua caliente, para después pasarlas por harina de maíz (sacudiendo muy bien el excedente de harina) lo que hará que no se nos vayan todas al fondo de la masa cuando las incorporemos.

El Plum Cake es un bizcocho más denso que otros, y es por eso por lo que incorporar pequeños trozos de fruta le va a dar la jugosidad que le falta. La masa la airearemos batiendo rápido, con una batidora de varillas, la mantequilla a temperatura ambiente con los huevos, azúcar y levadura, hasta que la masa esté esponjosa, y seremos cuidadosos a la hora de añadir la harina, para que esta masa no pierda el aire que hemos conseguido con el batido anterior.

Una vez mezclado todo, lo pasaremos a un molde, preferiblemente rectangular, forrado con papel horno y lo colocaremos en el horno precalentado en una altura superior a la más baja. Si le queréis dar un aire más festivo, se puede añadir, una vez el bizcocho está completamente frío, un glaseado, que además de aportar un ligero crujiente y extra de dulzor a la corteza, va a mantenerla húmeda más tiempo. Es perfecto para el desayuno, merienda, o para tomar un trocito de postre acompañando al café de después de las comidas.

Cómo hacer el auténtico plum cake inglés

Receta de plum cake

Ingredientes Azúcar, 120 g

Mantequilla, 160 g

Harina, 220 g

Huevos, 3 ud

Brandy, 1 vaso

Frutas secas variadas, 180 g

Levadura, 7 g

Sal, una pizca

Harina de arroz, 80 g

Paso 1

Untar la base de un molde de 23 cm con mantequilla y forrar con una hoja de papel de hornear. Precalentar el horno a 160 ºC, con calor arriba y abajo.

Paso 2

Picar las frutas secas finitas, ponerlas en un bol y bañarlas con el brandy. Calentar ligeramente y dejar 15 minutos ahí. Colar y pasar por harina de maíz (maicena) hasta que queden todas bien separadas. Tamizar para que no haya excesos de harina.

Paso 3

Con la mantequilla en punto pomada, cremosa, a temperatura ambiente, batirla a mucha velocidad junto con el azúcar, los huevos y la levadura química.

Paso 4

Incorporar la harina a la mezcla del bizcocho y también las frutas secas. Será el momento de agregar un poco de ralladura de limón y un chorrito más de brandy si se quieren. Verter toda la mezcla sobre el molde preparado, extendiendo bien, y hornear durante 60 minutos. La prueba de meter un palillo metálico será determinante: tiene que salir siempre limpio. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla.

Paso 5

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Para conservarlo jugoso, lo mejor es filmarlo por completo para que no se quede seco.

