Roscón de Reyes más fácil del mundo, receta sin reposos ni amasados

Total: 30 min

Comensales: 4-6

Este año las cabalgatas de Reyes en España no podrán ser tan multitudinarias como de costumbre, pero eso no impedirá que se cumplan otras tradiciones propias de este día tan señalado, especialmente aquellas que nos dejan sabor más dulce.

¿Tienes antojo de roscón de Reyes pero eso de amasar no va contigo? ¿Tampoco te apetece comulgar con ese roscón que llevas viendo (el mismo) en el supermercado desde el año pasado y que a estas alturas puede que haga falta una sierra para rebanarlo? Si es así estás en el sitio correcto, porque lo que te proponemos es una alternativa al tradicional roscón de Reyes que es muy fácil de hacer, da muy bien el pego, está bueno y desde que nos ponemos a ello hasta que le podemos hincar el diente no tenemos que esperar, si me descuido, ni media hora.

Y no va a ser un roscón cualquiera, sino que en esa media hora, nos va a dar tiempo hasta de que nuestro roscón rápido y fácil sea un roscón relleno. En este caso, para dar salida al turrón que ha sobrado de Navidad y que, de no darle salida pronto, estaría condenado a ponerse rancio perdido por alguna alacena.

Así que, vamos a encender el horno a 200 ºC para empezar y a ponernos manos a la obra, que vais a tardar menos vosotros en hacer la receta que yo en contarla.

Roscón de hojaldre relleno de crema de turrón

Ingredientes Para el roscón Hojaldre, 1 lámina

Yema de huevo, 1

Azúcar, 1 cucharadita

Almendra fileteada y/o en granillo, naranja confitada, guindas…, o lo que tengas para decorar Para el relleno del roscón Turrón blando, 100 g

Nata para montar, 200 ml

Azúcar, 1 cucharada

Clara de huevo, 1 (opcional)

Gelatina neutra, 3 hojas

Paso 1

Ponemos a hidratar la gelatina en un bol con agua fría y encendemos el horno a 200 ºC.

Paso 2

hojaldre

Estiramos bien la lámina de hojaldre y cortamos dos aros (yo lo he hecho con un plato de postre y un vaso pequeño). Con los sobrantes de hojaldre he hecho más circulitos para hacer unas minipizzas cuya receta podéis ver pinchando aquí.

Paso 3

Colocamos los aros de hojaldre sobre una bandeja forrada con papel de horno.

Paso 4

Mezclamos la cucharada de azúcar con la yema y pintamos el hojaldre con la mezcla.

Paso 5

Decoramos una de las porciones de hojaldre con almendra fileteada, guindas, naranja confitada o lo que tengamos a mano. En último caso, un par de cucharadas de azúcar humedecidas con media cucharadita de agua nos sacará del apuro. (Solo tenemos que decorar uno de los aros porque será el que utilizaremos como tapa).

Paso 6

Horneamos durante 20 minutos a 200 ºC y cuando estén bien dorados los ponemos a enfriar sobre una rejilla (se enfriarán enseguida).

Paso 7

Mientras está el hojaldre en el horno, aprovechamos para preparar el relleno, para ello mezclamos el turrón con 50 ml de nata líquida. Montamos 100 ml de nata con la cucharada de azúcar y lo añadimos a la mezcla.

Calentamos los 50 ml de nata restantes en el microondas durante 15 segundos a 800 W y disolvemos la gelatina escurrida en ella. Añadimos a la mezcla e integramos.

Finalmente, incorporamos la clara montada a punto de nieve que hará que la textura final sea más ligera, tipo mousse, aunque este paso es opcional.

Paso 8

Dejamos reposar la mezcla en la nevera hasta que esté frío el roscón y cuando lo esté rellenamos (en este momento aprovechamos para esconder el haba y la sorpresa envueltos en un trocito de papel film).