Ganador del mejor roscón de Madrid artesanal 2019. Masa madre, elaboración artesanal, agua de azahar de la firma Luca de Tena y ralladura fresca de limones y naranjas para extraer así los aceites esenciales de la fruta y lograr un aroma inconfundible, lejos de artificios. Esos son sus secretos. Los tienen sin relleno, con nata, yema tostada y trufa.

NOTA: Este año no hemos sido capaces de comprarlo. Pasamos por la tienda y estaba cerrada y por teléfono no los hemos localizado. Hacemos esta aclaración porque los incluimos en la lista debido a que el año pasado nos encantó su roscón, pero en 2020 no lo hemos podido probar.

Precio:

Dónde comprarlo: Reservando en tienda o por teléfono 91 431 81 45.