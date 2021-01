Five Guys, así funciona su nuevo take away sin contacto y sin bajarte del coche

Hace poco más de cuatro años desembarcaba en España la cadena de hamburguesas Five Guys en la que no tardamos en colarnos en su cocina para conocer de primera mano todo lo relacionado con unas hamburguesas que llegaron causando furor después de que el expresidente de Estados Unidos Barak Obama declarase que eran sus favoritas.

El éxito cosechado dio pie a una expansión que daba comienzo en 2017 y gracias a la que actualmente la cadena cuenta con 16 restaurantes repartidos en 5 provincias españolas.

La cadena, que ha conseguido alcanzar la fama gracias a la calidad de sus hamburguesas, cuenta también con otros atractivos de carácter gastronómico como sus batidos, que si bien son auténticas bombas calóricas, son un sueño cumplido para los más golosos. y la máquina Free Style de Coca-Cola que permite al cliente mezclar todo tipo de sabores, colores y esencias para crear hasta 100 refrescos diferentes.

Take away sin contacto y sin bajarte del coche

Gracias al novedoso servicio de entrega en vehículo sin contacto “Curbside Pick up” de Five Guys, las podrás recoger de camino a tu destino, recién cocinadas para ti, y disfrutarlas sin bajarte del coche o en tu destino final.

Solo tienes que pedir tus hamburguesas/patatas/milkshakes a través de la app de Five Guys o su página online, acercarte hasta el punto de recogida de uno de los restaurantes que ofrecen el servicio, como por ejemplo Five Guys Parquesur, La Gavia, Nevada, Xanadú y Serrano (en Madrid), o Five Guys Lagoh en Sevilla, y el personal del restaurante te acercará el pedido hasta tu vehículo para que puedas disfrutarlo sin tener que bajarte.

Disfrutar de tu pedido Five Guys desde tu coche es muy sencillo con la app de Five Guys o su página web:

Busca el restaurante disponible más cercano. Elige tu combinación de hamburguesa/hot dog favorita entre las más de 250.000 disponibles. Realiza tu pedido (¡y no olvides guardarlo como favorito para la próxima vez!). Selecciona el sistema “Entrega en vehículo” Recibirás un sms, para que se aseguren de que activas temporalmente la geolocalización y así puedan empezar a cocinar justo en el momento necesario para entregarte el pedido recién hecho y caliente. Paga a través de la aplicación con tarjeta de crédito, Apple Pay o Android Pay Acude al punto de recogida del restaurante con tu coche y espera a que te acerquen tu pedido recién cocinado para ti.

Five Guys ha desarrollado este novedoso sistema para que todos los fans puedan disfrutar de sus deliciosas burgers&fries allí donde estén, y como ellos quieran. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, la seguridad es la prioridad #1 y este sistema permite recoger tu pedido reduciendo el contacto social, pero asegurándote una Burger fresca, recién hecha, sin congelar, y con ingredientes frescos de calidad.

Este servicio se suma al “Click&Collect” que Five Guys ya introdujo el pasado mes de Mayo, con la reapertura después del primer confinamiento, y que te permite realizar y pagar tu pedido online y recoger en restaurante sin esperas, en este caso para viandantes.

Five Guys sigue además con sus restaurantes abiertos, respetando las limitaciones establecidas en cada municipio o comunidad autónoma, y extremando las medidas de seguridad.