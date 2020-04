Receta de brownie para los que nunca han hecho brownie

Total: 30 min

Comensales: 8

Cuando se trata de repostería a veces uno tiende a achantarse, como si de una fórmula de alquimia se tratase. Pero es mucho más fácil de lo que parece, y verás cómo hacer esta receta de brownie es de las cosas más sencillas que has llevado a cabo en la cocina.

Ingredientes Chocolate para postre, 140 g

Huevos M, 4

Azúcar, 150 g

Mantequilla, 180 g

Harina, 75 g

Nueces, 50 g

Paso 1

Derretimos el chocolate con la mantequilla. Puedes hacerlo en microondas o al baño maría, al final del artículo te explicamos detalladamente cómo si no sabes. Reserva mientras sigues y se templa un poco.

Paso 2

En un bol grande batimos los huevos con el azúcar hasta que doblen el volumen. Usa mejor batidora eléctrica porque incluso con esta se tarda más de cinco minutos, ten paciencia.

Paso 3

Echa toda la mezcla de chocolate y mantequilla en el bol de los huevos y mezcla con movimientos envolventes. Esta es la parte más importante del proceso, no mezcles de forma enérgica, es suave y de forma envolvente. Al final de la receta te enseño cómo hacerlo correctamente para que salga un brownie perfecto y no un bizcocho.

Paso 4

Añadimos la harina tamizada (pasada por un colador fino) y seguimos mezclando con movimientos envolventes hasta que esté todo completamente integrado. Nos llevará unos cinco minutos.

Paso 5

Forramos un molde de horno con papel de cocina y ponemos encima la mezcla. Sobre esta distribuimos las nueces y las enterramos con una cuchara hasta que no se vean.

Paso 6

Metemos al horno precalentado a 180ºC durante 20-25 minutos. Para saber que está preparado tenéis que clavar un palillo o un espagueti y sacarlo limpio, es decir, que no se le pegue chocolate.

Trucos para conseguir un brownie perfecto

Aunque esta receta es sencillísima y cualquiera puede hacerla y conseguir un brownie perfecto de forma fácil y rápida, es importante aclarar algunos puntos clave para que salga bien y no tengamos ningún problema.

Para fundir el chocolate con la mantequilla yo siempre uso el microondas porque es muy cómodo, pero tened cuidado porque si os pasáis se quemará. El truco está en darle por tandas de 30 segundos a 700-800 W (no más potencia). Recuerda que si le das al botón que pone automáticamente 30 segundos de tu microondas estará usando la potencia máxima, así que tienes que huir de eso.

Cada 30 segundos saca el bol y dale unas vueltas con una espátula de modo que ayudes a mezclarlo todo mejor y que con el calor se vaya derritiendo. En dos o tres tandas de 30 segundos tendrás toda la mezcla completamente derretida.

Otra forma de derretir el chocolate y la mantequilla es al baño maría. Sale genial pero no lo suelo hacer así porque el microondas es cómodo y rápido. Para derretir al baño maría tienes que poner el chocolate y la mantequilla sobre un bol de cristal que quepa en una olla, llenar esta con 1-2 cm de agua, calentar y dejar en un hervor mínimo. El vapor que se desprenda calentará el bol y este hará que se vaya derritiendo poco a poco mientras remueves.

La clave para conseguir un brownie perfecto está en cómo se mezclan el huevo montado con azúcar, el chocolate con la mantequilla y la harina. Tenemos que hacer movimientos envolventes con una espátula, no mezclar de forma enérgica. Metéis la espátula hasta abajo y desde ahí levantáis integrando los ingredientes que quedan al fondo con los de arriba, de ese modo no perderéis todo el aire que ha ganado el huevo al montarse. Esto hace que el brownie tenga una textura esponjosa y aireada, no de bizcocho o, lo que es peor, un mazacote incomestible.

En la receta en vídeo del coulant de chocolate se hace exactamente igual, podéis revisarlo aquí para ver cómo se hace exactamente si tenéis dudas. No os saltéis este paso o intentéis mezclarlo todo a saco porque el resultado se va a notar. Aquí es donde conseguís que vuestro brownie sea el mejor del mundo.

Y por último, ¿podemos usar sirope de agave en lugar de azúcar? Pues sintiéndolo mucho, y por mucho que use siempre sirope de agave en lugar de azúcar para recetas dulces porque el primero endulza el doble y así se puede usar la mitad, en la receta de brownie no se puede. Lo hemos probado y no queda igual, para nada, no se consigue la típica textura y corteza de brownie, así que para esta tendréis que usar azúcar.