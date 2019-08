Tarta Tatin de plátano, receta de postre fácil y barato

Preparación: 15 min

Cocción: 20-25 min

Total: 35 min

Comensales: 6-8

Calorías: 594

Tipo de comida: Postre

Tipo de cocina: Francesa

A diferencia de cualquier otra tarta o bizcocho, esta tarta Tatin de plátano - o cualquier tarta Tatin de otra fruta- resulta mucho más sencilla de hacer en una cazuela baja o una sartén de mango desmontable que podamos usarla en el fuego y después meterla en el horno.

Ingredientes Para una tarta de 24 - 26 cm de diámetro Plátanos, 8 - 10 (*)

Azúcar blanco, 180 g + 1 cucharada

Mantequilla, 75 g

Agua, 4 cucharadas

Masa brisa u hojaldre, 1 lámina redonda

(*) Es importante que los plátanos no estén demasiado maduros, sino que deben tener la carne firme para que no se deshagan durante la cocción.

01: Preparar la salsa de caramelo

Ponemos el azúcar junto con el agua en un recipiente que podamos usar en el fuego y en el horno, puede ser una sartén de mango desmontable, una cacerola baja apta para horno. Si no tenéis podéis usar una sartén normal para caramelizar los plátanos y luego hornear la tarta en un molde que sí pueda ir al horno.

Ponemos la sartén a fuego medio-bajo y removemos durante unos minutos hasta que se disuelva el azúcar y empiece a tomar un color rubio.

Cuando empiece a formarse el caramelo, retiramos la sartén del fuego y añadimos la mantequilla en cubitos. Removemos con una espátula y, sin parar de remover lo ponemos de nuevo al fuego hasta que se disuelva la mantequilla. Reservamos caliente.

02: Añadir los plátanos

EasterBunnyUK iStockPhoto

Pelamos los plátanos, los cortamos en rodajas de unos dos centímetros que iremos acomodando sobre la salsa de caramelo intentando no dejar huecos.

Volvemos a poner la sartén al fuego y dejamos que se cocinen los plátanos durante unos diez minutos. Retiramos del fuego.

03:Colocar la lámina de masa

EasterBunnyUK iStockPhoto

Dejamos que se enfríen un poco los plátanos, mientras vamos precalentando el horno a 200ºC.

Cuando el horno esté a la temperatura adecuada, colocamos sobre los plátanos la lámina de masa brisa o de hojaldre, acomodando los bordes y recortando los sobrantes si es necesario.

Con ayuda de un tenedor o de un palillo de brocheta, pinchamos la masa por varios sitios para que no suba al hornear, y espolvoreamos con una cucharada de azúcar.

04: Hornear la tarta Tatin de plátano

EasterBunnyUK iStockPhoto

Horneamos a 200ºC durante unos 20-22 minutos hasta que la masa que hayamos utilizado esté bien dorada.

Sacamos del horno y dejamos enfriar unos 10-15 minutos. Pasado este tiempo pasamos un cuchillo por el borde para separla de la sartén y le damos la vuelta sobre un plato como si fuera una tortilla.

05: Servir la tarta Tatin

EasterBunnyUK iStockPhoto

La tarta Tatin puede servirse templada o fría, sola o acompañada de crema inglesa o helado. Lo de servirla con helado es muy habitual cuando se sirve caliente.

Notas

La mayor dificultad a la hora de elaborar una tarta Tatin puede ser la preparación del caramelo, que si nos pasamos se puede quemar y entonces no está rico. Si no habéis hecho caramelo nunca, mi recomendación con esta receta es que añadáis la mantequilla justo cuando veáis que el azúcar empieza a tomar color dorado y así no tendréis ningún problema. Si lo hacéis así, la tarta no quedará con ese color marrón caramelo tan característico, sino que quedará algo más clarita.