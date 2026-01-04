Cuatro recetas fáciles inspiradas en Stranger Things que reinventan clásicos de la serie en clave vegetal

0 votos

El adiós a Stranger Things ha marcado el fin de otra era. Coincidiendo con el inicio del año y con el fenómeno global de Veganuary, el universo de Hawkins se ha metido en la cocina con una propuesta que mezcla nostalgia, cultura pop y conciencia alimentaria.

La iniciativa ha creado cuatro recetas inspiradas en la serie que reinventan algunos de sus platos más icónicos en clave 100% vegetal, demostrando que el confort food también puede ser sostenible.

Detrás de ella se encuentra Matthew Modine, el inolvidable Dr. Martin Brenner que, además de villano televisivo, es embajador del reto vegano desde hace años. Para el actor, reducir el consumo de productos animales no es una moda pasajera, sino una de las formas más sencillas y efectivas de cuidar el planeta.

Cuatro clásicos de la serie, versión plant-based

Las recetas propuestas funcionan como un recorrido gastronómico por el imaginario de Stranger Things, reinterpretado por cocineras y creadores especializados en cocina vegetal como Stina Spiegelberg, Elisa Brunke o el bloguero Sebastian Schwarz (Simply Vegan).

Recetas, que a diferencia de la serie, no guardan ningún misterio más que mantener la esencia y la textura de los originales, pero utilizando exclusivamente ingredientes de origen vegetal.

Los gofres de Eleven, el snack más famoso de la serie, reaparecen con la misma esponjosidad y dulzor, pero sin huevos ni lácteos. Ideales para un maratón de episodios o un desayuno cargado de nostalgia.

Donuts del Upside Down.

Los donuts del Upside Down, inspirados en el antojo recurrente de Jim Hopper, se transforman en un capricho vegano perfecto para tardes de sofá y mantita.

La hamburguesa doble estilo Hawkins, puro imaginario estadounidense de los años 80, demuestra que una burger vegetal puede ser tan jugosa, contundente y reconfortante como su versión clásica.

La pizza Surfer Boy con piña, homenaje al espíritu despreocupado de California y a la estética ochentera, se adapta a una base vegetal que no renuncia al contraste entre lo dulce y lo salado.

Cómo elaborar la pizza Surger Boy

"Stranger Things es una de mis series favoritas y estoy muy emocionado de que por fin continúe y la espera haya terminado. Esta pizza es perfecta para un acogedor final de temporada", afirma su autor, el bloguero gastronómico Sebastian Schwarz, de Simply Vegan.

Ingredientes Para la masa de pizza: Levadura fresca, ½ paquete

Harina de espelta, 500 g

AOVE, 2 cdas

Sal, 1 cdita Para el bacon vegano Tofu ahumado, 400 g

Aceite de colza, 2 cdas

Humo líquido, 1 cda (se puede sustituir por sal ahumada)

Salsa de soja, 2 cdas

Sirope de arce, 1 cda

Pimentón ahumado en polvo, 1/2 cdita

Ajo, 1/4 cdita Toppings para la pizza Puré de tomate, 250 g

Queso vegano rallado, 180 g

Piña, 140 g

Jalapeños en escabeche, 50 g Paso 1 Desmenuza la levadura en un bol y disuélvela en 250 ml de agua tibia. Añade la harina, el aceite de oliva y la sal, y amasa todo hasta obtener una masa homogénea. Tápala y déjala reposar en un lugar cálido durante una hora. Paso 2 Mientras tanto, prepara el bacon: corta el tofu ahumado en cubos. Fríelo en una sartén con aceite de colza durante unos 10 minutos. Paso 3 Mezcla el humo líquido con la salsa de soja, el sirope de arce, el pimentón en polvo, el ajo, la sal y la pimienta. Añádelo al tofu ahumado, fríelo durante otros 5 minutos y resérvalo. Paso 4 Precalienta el horno a 250 °C. Paso 5 Extiende la masa de pizza sobre una superficie enharinada hasta formar dos bases de pizza redondas y finas, colócalas en dos bandejas de horno y pincha varias veces con un tenedor. Paso 6 Unta la salsa de tomate por encima y espolvorea con el queso vegano rallado. A continuación, cubre con piña, jalapeños y el tocino vegano preparado. Hornea durante 12-15 minutos.

Comer como en los 80, pensar como en el futuro

Más allá del guiño a los fans, la propuesta tiene un trasfondo claro. Modine aprovecha el tirón mediático para recordar el impacto real de nuestros hábitos de consumo y subrayar que iniciativas como Veganuary son un primer paso accesible para millones de personas.

Participar es gratuito y ofrece desde recetarios hasta planes de comidas y consejos nutricionales, una invitación abierta a experimentar sin renuncias.

En España, el movimiento cuenta además con el apoyo de figuras del cine, la cultura y el deporte como Dani Rovira, Clara Lago o la subcampeona mundial de natación artística Emma García, lo que confirma que la alimentación vegetal ya forma parte de la conversación pública.

Así, mientras Stranger Things se despide definitivamente, estas recetas permiten prolongar su universo a través de recetas de culto, como ha sido la serie.