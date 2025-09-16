Un cocinero y su truco para mejorar las hamburguesas: "Lo aprendí en un restaurante famoso y ahora sólo las hago así"

0 votos

Comensales: 2

Las hamburguesas parecen estar siempre de moda. De hecho, los restaurantes de smash burgers, uno de los últimos éxitos de este plato, se multiplican más y más en las ciudades.

Su origen no está claro: se discute si fue Alemania o Estados Unidos quien inventó la hamburguesa moderna. Lo que sí es evidente es que tuvo su expansión durante el siglo XX junto a la aparición del concepto de comida rápida.

Se dice que la primera cadena de restaurantes que la lanzó al mercado fue White Castle en 1920, seguido de McDonald's en los 40 y Burger King en la década de los 50.

Estos 'bocadillos' de carne picada a la parrilla o a la plancha se sirven normalmente dentro de un pan tipo brioche partido en dos al que se le agregan hojas de lechuga, alguna rodaja de tomate, kétchup, mostaza y mayonesa.

Se suelen acompañar sobre todo de patatas fritas, aros de cebolla y alguna bebida carbonatada para beber.

Hamburguesas rellenas

Pero no nos quedemos sólo con la receta más clásica. Actualmente la hamburguesa es un alimento tan famoso que podría decirse que cada cultura tiene sus propias variantes, como sucede con las pizzas o los perritos calientes.

Por ejemplo, vemos hamburguesas veganas, con Pringles, de atún, con fruta y gazpacho, con chocolate Kinder, e incluso con sabor a Dalsy, el famoso jarabe para niños con sabor a naranja.

Además de todas estas innovaciones encontramos hamburguesas tan originales como las que muestran en Aquella Receta, un perfil de cocina de TikTok con más de siete millones de seguidores.

Tal y como se explica en el vídeo de la receta, la curiosa elaboración la aprendieron en "un restaurante famoso" (aunque no especifican cuál) y aseguran que, desde que la probaron por primera vez, ya sólo hacen las hamburguesas de esta forma.

¿Y en qué consiste? Pues consiste, básicamente, en rellenar las hamburguesas con queso, tomate, huevo y salsas, entre otros ingredientes. Detallamos todos los pasos y productos necesarios a continuación.

Ingredientes Hamburguesas, 2 de 250 gramos cada una

Vasos o latas de Coca-Cola (o de cualquier refresco), 2

Huevos, 2

Queso mozzarella, 6 lonchas

Cebolla en cubos, 2 puñados

Pepinillos encurtidos, 2 cucharadas

Tomates cherry, 4

Mostaza, kétchup, mayonesa y chimichurri, al gusto Paso 1 Coge las hamburguesas, pon encima de ellas un vaso o una lata y moldea la hamburguesa alrededor del vaso o de la lata, hasta que quede en forma de 'cuenco'. Después, retira el vaso o la lata, dejando un agujero. Paso 2 Rellenamos cada agujero con el resto de ingredientes. Primero echamos el huevo, luego las lonchas de queso mozzarella (dos y dos), la cebolla (un puñado en cada hamburguesas), los pepinillos, los tomates y mostaza, kétchup, mayonesa y chimichurri al gusto. Para terminar, culmina con otras dos lonchas de queso por encima. Paso 3 Introduce las hamburguesas rellenas en el horno, que habremos precalentado previamente. Déjalas a 180 grados durante 30 minutos (puede variar según la potencia del horno). Paso 4 Una vez estén cocinadas, las sacamos del horno y las acompañamos con pan de hamburguesa que podemos tostar en la sartén con mantequilla.

Como podemos ver, se trata de una, ya que sólo tenemos que incluir ingredientes uno tras otro, introducir todo junto en el horno, y esperar.

En la publicación recomiendan servir estas hamburguesas en un pan brioche que podemos tostar en la sartén con un poco de mantequilla caliente en lugar de aceite para que esté más sabroso.

Sin duda, un plato sorprendente que recuerda a los bird nest de Bélgica y que podemos improvisar en poco tiempo. Seguro que no dejará indiferente a ninguno de los comensales.