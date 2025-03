La receta del sándwich que elabora el chef José Andrés en su restaurante de Las Vegas: en 10 minutos y sólo 4 ingredientes

0 votos

¿Quién dijo que los sándwiches no pueden formar parte del menú de un restaurante de alta cocina? El prestigioso chef José Andrés ha demostrado que este bocado puede elevarse y convertirse en un plato sofisticado y original. Una prueba de ello es su 'wonder sandwich', una receta que sirve en el restaurante é by José Andrés, ubicado en Las Vegas.

Este restaurante está situado en el interior del hotel The Cosmopolitan of Las Vegas, "escondido en una pequeña sala privada junto al animado bar y parrilla de paella de Jaleo", describen en su página web. El establecimiento ofrece a sus clientes un ingenioso y creativo menú degustación de platos españoles de vanguardia.

Para acceder a la sala hay que franquear una puerta de vidrio adornada con la letra "é". En el interior encontramos una barra con cubierta de acero y asientos para nueve personas. "Ubicado frente a una espectacular pared de vidrio rojo y una cortina de terciopelo rojo, el espacio es un guiño al concepto del chef de cocinar como espectáculo", explican.

La barra de é by José Andrés.

Si alguien quiere asistir a conocer el concepto culinario de é by José Andrés, las entradas se ponen a la venta con tres meses de antelación. Abren de martes a sábado con dos funciones por noche, a las 5:30 p.m. y a las 8:30 p.m.

Cómo hacer el 'wonder sándwich' de Jose Andrés

Hace dos días, el chef publicó en su Instagram un vídeo de la elaboración de este singular sándwich: una receta hecha con pan Wonder Bread (una de las primeras marcas estadounidenses de pan de molde), fresas, foie-gras y trufas españolas.

"¿Qué puede salir mal?", preguntaba José Andrés en el vídeo donde se mostraba detalladamente la elaboración de este plato. "Lo único que puede salir mal es que no consigas una reserva si no llamas", bromeaba. "No te lo pierdas... ¡Una de las mejores experiencias que tendrás en Las Vegas!".

Pero no hace falta viajar hasta allá para saborear esta receta: podemos prepararla en nuestra propia casa, ya que es muy fácil, está formada por ingredientes sencillos y no requiere ninguna técnica especial.

Ingredientes Pan de sándwich (2 rebanadas)

Foie-gras (unas cucharadas)

Fresas, 3 (tamaño medio)

Trufa rallada (unas cucharadas)

Sal (al gusto)

Elaboración:

1. Coge dos rebanadas de pan de molde y úntalas con foie-gras.

2. Corta las fresas en láminas finas y deposítalas sobre la superficie del pan previamente untado en foie-gras.

3. Añade la trufa rallada o la trufa entera cortada en láminas (si tienes), cubriendo también toda la superficie del pan, encima de las fresas.

4. Por último, junta ambas rebanadas y, ¡listo!

Cómo adaptar la receta si falta algún ingrediente

Es probable que no tengamos trufa entera o rallada en casa ni sepamos dónde adquirirla. ¡Pero que esto no te arruine la receta! Como sugiere nuestra compañera Mer Bonilla, se puede sustituir la trufa por un champiñón portobello rallado que aporte un poco de sabor a bosque. Una opción mucho más recomendable que la pasta de trufa industrial.

Además, como alternativa saludable al foie-gras, podemos introducir hígado de bacalao ahumado, que tiene mucho Omega 3 y se vende en conserva envasado en su propio aceite. Y, si buscamos un producto más económico, podemos optar por paté de hígado de cerdo, que se encuentra fácilmente en cualquier supermercado.