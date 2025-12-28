Martín Berasategui (65), chef: "La sopa de pescado más fácil para Nochevieja se hace con 300 g de merluza y 12 gambas"
Para cocinar rico, incluso en las fechas señaladas, no hace falta ser un gran experto ni dedicar mucho tiempo a los fogones, solo es cuestión de aprenderse los truquitos de algún gran chef.
- Total: 24 min
- Comensales: 2
Pensar que cocinar algo elegante para una cena como la de Nochevieja es sinónimo de tener que complicarse mucho la vida es el error más frecuente que cometen todos aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos en la cocina.
Una buena prueba de que, sin tener ni idea de cocinar, se puede preparar algo tan navideño como una cremosa sopa de pescado y marisco, es esta receta de Martín Berasategui, chef español que cuenta con 10 estrellas Michelin y es, por tanto, el cocinero que más tiene en España.
Se trata de un plato tan fácil de preparar que no hace falta encender el fuego, pues se prepara íntegramente en el microondas, sin esfuerzo y sin ensuciar la cocina.
Una sopa de pescado en tiempo récord
Y es que, precisamente, el microondas es un electrodoméstico que los grandes cocineros también utilizan para preparar recetas con buenos resultados y sin ninguna complicación que cualquiera podría preparar con el que tiene en su casa.
Porque reconozcámoslo, nuestro microondas muchas veces está infrautilizado. Si solo se usa "el micro" para calentar bebidas y sobras de comida, ya es hora de darle la oportunidad de hacer todo lo que es capaz este aparato.
Berasategui utiliza este popular electrodoméstico para preparar una sopa de pescado ultrarrápida y llena de sabor, sin necesidad de complicarse la vida ni para cocinar ni para comprar.
El chef sugiere utilizar merluza congelada y un puñado de gambas también congeladas y agua con una pastilla de caldo de pescado, que es una solución de emergencia para cuando no tienes un caldo casero a mano.
Por supuesto, podemos adaptar la receta y hacerla con lo que tengamos en casa y sustituir la merluza por cualquier otro pescado de textura algo firme como salmón, rosada, bacalao fresco o desalado, rape, congrio, salmonetes, etc.
Otro consejo, si utilizamos pastillas de caldo concentrado en vez de un caldo casero, como las primeras suelen ser bastante saladas, hay que tener cuidado con la sal que añadimos a la sopa; mejor añadir poca sal y rectificar al final si fuese necesario.
Ingredientes
- Cebolla pequeña picada, 1/2 ud
- Ajo, 4 dientes
- Caldo de pescado o marisco caliente, 600 ml (o 600 ml de agua caliente con una pastilla de caldo concentrado)
- Salsa de tomate, 5 cucharadas soperas
- Pulpa de pimiento choricero, 1 cucharadita
- Pan duro, 60 g
- Lomos de merluza congelada, 300 g
- Gambas peladas congeladas, 12 ud
- Vino de Jerez, 25 ml
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Paso 1
En un recipiente adecuado para cocinar en el microondas, ponemos la cebolla picada y el ajo laminado junto con un poco de aceite y sal. Cocinamos sin tapar a máxima potencia durante 4 minutos.
Paso 2
Añadimos la salsa de tomate, la pulpa del pimiento choricero, el pan cortado en trozos y la merluza congelada. Vertemos el caldo caliente (o agua caliente con la pastilla de caldo desmenuzada) y cocinamos tapado a máxima potencia durante 10 minutos.
Paso 3
Destapamos para añadir las gambas peladas congeladas, volvemos a tapar y lo cocinamos otros 5 minutos más. Tras este tiempo, “pescamos” del caldo los lomos de merluza y las gambas, que serán los tropezones de la sopa.
Paso 4
En el mismo recipiente donde estamos elaborando la sopa, introducimos el pie de la batidora y batimos añadiendo un poco de vino de Jerez hasta que la sopa esté bien ligada.
Paso 5
Beneficios de consumir pescado
-
El pescado es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos.
-
Los pescados grasos, como el salmón, son ricos en ácidos grasos omega-3, que promueven la salud cardiovascular y reducen la inflamación. Los ácidos grasos omega-3, en particular el DHA, son esenciales para el desarrollo y funcionamiento del cerebro, mejorando la memoria y la función cognitiva.
-
El pescado proporciona vitaminas como la vitamina D y B12, así como minerales como el yodo, selenio y zinc, fundamentales para diversas funciones corporales.
-
El consumo regular de pescado se asocia con una menor incidencia de enfermedades como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer debido a sus propiedades antiinflamatorias.
-
El pescado es rico en nutrientes como la vitamina A y carotenoides, beneficiosos para la salud ocular y la prevención de enfermedades como la degeneración macular.
-
Consumir pescado de manera habitual puede contribuir a una dieta equilibrada y a la mejora de la salud en diversos aspectos, gracias a su contenido nutricional y sus propiedades beneficiosas.