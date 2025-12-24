José Andrés (56), cocinero: "Los mejillones no hay que cocerlos en agua, se abren como palomitas de maíz"

0 votos

Si buscamos un marisco asequible, sabroso y lleno de nutrientes con el que preparar un entrante rápido para la cena de Nochebuena, los mejillones tienen todas las papeletas de llevarse el premio gordo.

Según la Fundación Española de la Nutrición, son una fuente destacada de proteínas de alto valor biológico, hierro, selenio, zinc y vitamina B12, con un bajo aporte calórico -apenas 80 kcal por 100 g- y apenas un 2 % de grasa.

Además, su contenido en omega-3 los convierte en grandes aliados para cuidar de nuestro sistema cardiovascular. Se trataría, pues, de un entrante ligero y lleno de sabor, que encaja perfectamente en el marco de una dieta mediterránea equilibrada.

Mejillones cocidos sin agua

El chef José Andrés, formado en los fogones de elBulli bajo la tutela de Ferran Adrià, lleva más de tres décadas difundiendo los valores de la gastronomía española en Estados Unidos, donde ha logrado que palabras como tapas o paella formen parte del vocabulario culinario cotidiano.

Su carrera como cocinero en Washington D. C., con restaurantes como Jaleo o Minibar, ha consolidado un modelo de alta cocina accesible, creativa y comprometida con la sostenibilidad. Además, su labor humanitaria con World Central Kitchen le ha convertido en una figura admirada más allá del ámbito gastronómico.

Y, como si eso no fuera suficiente, el asturiano mantiene la energía suficiente para cocinar en sus redes sociales, donde comparte recetas improvisadas desde su propia cocina haciendo siempre gala de un gran sentido del humor.

Y ha sido en ellas donde hace unas semanas, sorprendía a sus seguidores con un vídeo en Instagram donde preparaba unos mejillones al limón con una técnica algo particular, sin utilizar nada de agua o vino blanco, que suele ser lo habitual.

"Mi hija está hambrienta", dice el chef antes de encender el fuego y ponerse manos a la obra.

"Esto es como palomitas de maíz, pero con mejillones", comenta mientras muestra cómo, con apenas unos pocos ingredientes, consigue un resultado espectacular.

La clave, explica, está en cocinarlos tapados, dejando que el vapor del agua natural del marisco haga el trabajo. "Cuando están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar", advierte.

El resultado, unos mejillones jugosos y una salsa "perfecta para mojar pan o acompañar con arroz", es, en palabras del chef, "una receta rápida y deliciosa".

"¡Mirad, mirad! ¡Sí! Y estamos listos para comer. ¡Increíble! Mejillones con limón. ¡Me encanta!", concluye entusiasmado.