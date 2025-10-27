Vero Gómez, chef, sobre su receta más fácil y rápida de mejillones: "El truco está en este sofrito"

0 votos

Los mejillones ocupan un lugar destacado en la gastronomía mediterránea y española por su sabor, versatilidad y valor nutritivo.

Se suelen cocinar principalmente al vapor, acompañados de vino blanco, ajo y perejil, lo que resalta su sabor natural.

En nuestra cocina destacan sobre todo los mejillones a la marinera, preparados con salsa de tomate, cebolla, pimiento y vino blanco; así como los mejillones en escabeche, que utilizan vinagre, laurel, ajo y aceite de oliva.

Otras recetas populares son los mejillones tigre (rellenos y rebozados), y podemos encontrarlos también en arroces, ensaladillas, con salsas picantes ("a la diabla") y variantes con hierbas provenzales o crema.

Además de estas elaboraciones, Vero Gómez (1996, Salamanca), finalista de Master Chef 10, propone también otra variante: los mejillones con curry.

La joven cocinera ha compartido esta receta en sus redes sociales como una opción perfecta para un aperitivo de domingo con vermú (como este jerezano que recomiendan las creadoras de Lacrima Terrae).

"Una idea diferente, muy divertida y muy rica", asegura. Y, por supuesto, "con producto gallego".

Mejillones al curry de Vero Gómez

La receta de mejillones al curry de Vero Gómez es rápida y sencilla, perfecta si no queremos complicarnos en exceso, pero nos apetece algo bueno y diferente con lo que impresionar a nuestros invitados o darnos un capricho.

La clave principal reside en la pasta de curry, que agregaremos a un sofrito especial de ajo, cebolla morada, jengibre y aceite de oliva.

La pasta de curry puede ser de curry rojo, verde o amarillo (añadiremos más o menos cantidad en función de si queremos más o menos picor).

Vero, amante declarada del cilantro, propone servir los mejillones con "mucha" de esta hierba. Cuanta más, mejor. "Cuando creas que es mucho, un poco más", bromea.

Asimismo, sugiere tener a mano un buen pan para mojar la salsa de los mejillones "porque está increíble y bien picante".

Ingredientes Mejillones, 400 gramos

Cebolla morada, 1/2

Diente de ajo, 1

Jengibre, 1 trozo

Pasta de curry (rojo, verde o amarillo), 1 cucharada (añade más o menos cantidad, según el picor que busques)

Fumet de pescado, 1 taza

Cebolla morada

Zumo y ralladura de 1 lima

Sal y pimienta negra, al gusto

Leche de coco, 1/2 taza

Cilantro Paso 1 Limpia los mejillones y prepara un sofrito básico con aceite, cebolla, ajo y jengibre en una cacerola amplia y honda. Paso 2 Sofríe unos minutos y añade la pasta de curry, el fumet de pescado y la leche de coco. Paso 3 Cocina unos minutos, agrega un chorrito de vermú y sube el fuego para que reduzca. Paso 4 Pasados unos minutos, cuando haya espesado, añade los mejillones. Baja ligeramente el fuego y tapa la sartén. Deja que se vayan abriendo al vapor, removiendo de vez en cuando la cacerola, no tardarán mucho. Paso 5 Para terminar, sírvelos con cilantro, cebolla morada en juliana y ralladura y zumo de una lima.

Otras recetas y trucos con mejillones

Si lo que queremos es un aperitivo diferente a base de mejillones, otra buena opción es el que sugiere el chef José Andrés y que desgranamos detalladamente en este artículo. Se trata de una particular fusión de los nachos mexicanos y los pintxos vascos.

Además, la receta que propone José Andrés es mucho más sencilla, ya que se puede preparar con una simple lata de mejillones.

Otro plato que puede elaborarse a partir de una lata de mejillones envasados al natural es esta vinagreta con cebolla morada, pimiento rojo, pimiento verde, pimienta negra molida, limón y aceite.

Cómo limpiar bien los mejillones

Revisa cada mejillón y descarta los que estén rotos, tengan fisuras en la concha o huelan mal.​

Si alguno está ligeramente abierto, dale un golpe y comprueba que se cierre; si no, tíralo.​

Lávalos bajo agua fría, removiendo suavemente con la mano para eliminar arena y suciedad superficial.​

Elimina las 'barbas' (hilos fibrosos) con una tijera o tirando de ellas con cuidado.​

Frota las conchas con un estropajo de alambre o un cuchillo para quitar restos adheridos de algas y costras.​

Vuelve a enjuagarlos bajo agua fría para aclarar bien antes de cocinar.​

Consejos extra