Merluza rellena de jamón y queso rebozada al estilo "Bella Easo"

Total: 30 min

Comensales: 4

En España, la merluza es el pescado más consumido y admirado a pesar de que hay todavía gente que dice eso de "que no sabe a nada". Es jugosa, perlada y, todo sea dicho, muy fácil de maltratar si se seca mucho en su cocción, que es el error en el que más solemos incurrir.

Las preparaciones míticas de los grandes cocineros vascos defienden a capa y espada este pescado autóctono de nuestras costas y que tanto nos ha alimentado desde tiempos inmemoriables. Literalmente. Desde que somos pequeños, es quizás la primera variedad del mar que llega a nuestro plato: cocido y con un poco de sal. También preparación para cuando se tiene la tripa un poco regular.

Las opciones con ella son infinitas: un buen lomo de merluza en salsa verde con almejas, a la cazuela, a la vizcaína, a la bilbaína, con tomate, rebozada o en escabeche. Toda salsa deliciosa tiene cabida aquí y es que son formas fantásticas y deliciosas de devorar esta verdadera joya atlántica cuya calidad siempre debemos buscar, será clave para un resultado óptimo.

En este caso, se trata de una merluza "bella easo", una receta rellena diferente en la que el propio pescado hace de librito para envolver un delicioso y fundente corazón de jamón y queso. Se reboza y a comer. ¿Quién no ha comido alguna vez en casa merluza rebozada? Debo admitir que por mi cumpleaños mi madre daba un salto y compraba en Ernesto Prieto algunos medallones o "delicias" según lo llamaban ellos y era el plato de fiesta.

Es una de esos platos clásicos que saben a gloria. Una forma divertida y distinta de comer este pescado (o cualquier otro) en el que sólo hay que tener en cuenta que hay que quitar la piel y cerrarlo con unos palillos para que no se desmorone todo.

Sabrosa y rica, se puede rellenar de cualquier cosa, sin olvidar que el queso es siempre una buena opción porque se derrite y se monta la fiesta. ¿Que por qué se llama "Bella Easo" a esta merluza rellena de jamón y queso? Pues no he logrado encontrarle la explicación pero sí que podríamos denominarla como "emparedado de merluza" y quedaría no tan glamuroso pero mucho más fehaciente.

Cómo hacer merluza rellena de jamón y queso

Ingredientes Supremas de merluza, 4 ud (180 g cada una)

Lonchas de jamón cocido, 2 ud

Lonchas de queso havarti, 2 ud

Huevos, 2 u

Harina, 100 g

Aceite de oliva suave, abundante para freír

Sal, c/s

Es muy recomendable congelar la merluza previamente para evitar posibles problemas de anisakis. Para ello lo mejor es limpiar los lomos de merluza retirando la piel y posibles espinas, cubrir con papel de cocina y filmar. Congelar durante 7 días al menos y luego descongelar poco a poco en la nevera durante 24 horas para que el producto sufra lo menos posible.

Paso 1

Abrir la merluza por la mitad, os recomiendo dejar la zona final, como un libro, para que no se desmorone mucho el relleno a la hora de rebozarlo.

Añadir sal a la carne de la merluza, por dentro y por fuera, y rellenar con el jamón cocido y el queso y cerrar bien. Nos podemos ayudar con unos palillos para que no se desmonte nuestra merluza rellena en ningún momento.

Paso 2

En una sartén calentar abundante aceite de oliva suave para freír la merluza.

Paso 3

Pasar la merluza rellena por harina por todas partes y, después, por huevo batido asegurándonos de que queda todo bien cubierto.

Paso 4

Freír cada pieza de merluza rellena a fuego medio para que se dore por fuera pero se haga por dentro, por ambas caras cuando una ya coja color. Habrá que darle la vuelta y os recomiendo también con la ayuda de una espumadera ir echándole el aceite por encima a la merluza.

Paso 5

Sacar la merluza a un papel de cocina para que se escurra el exceso de aceite y servir inmediatamente retirando primero los palillos.