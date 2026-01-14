Jordi Cruz, chef (47): "Al cocer pasta nunca pongas aceite ni ajo, y por cada 100 gramos añade un litro de agua"

0 votos

Pocos actos parecen tan sencillos como echar pasta en agua hirviendo. Sin embargo, detrás de ese gesto rutinario y aparentemente insignificante se esconde una pequeña ciencia doméstica que separa un plato 'normalito' de uno memorable.

La pasta ha sido tratada como un comodín: rápida, barata y, en apariencia, infalible. "Es sólo pasta", se escucha con frecuencia en cocinas compartidas y pisos de estudiantes.

Esa mirada condescendiente ha alimentado malos hábitos: ollas pequeñas abarrotadas, agua escasa, sal simbólica y tiempos de cocción eternos que condenan a los espaguetis a una vida blanda y pegajosa.

Pero basta observar a un buen cocinero para entender que la pasta no es un mero trámite, sino un producto que exige precisión. El tipo de trigo, el grosor de la pieza y la cantidad de agua marcan diferencias tan claras como las que hay entre un café recalentado y un espresso bien tirado (de hecho, aquí explicamos cómo hacer el espresso perfecto). Lo que ocurre en esa olla borboteante es, al final, una cuestión de respeto por el ingrediente.

5 errores comunes al cocer pasta

Jordi Cruz, chef del restaurante ABaC (3 estrellas Michelin) de Barcelona, famoso por ser uno de los jueces de MasterChef junto a Pepe Rodríguez y la recién incorporada Marta Sanahuja, es una de esas personas que sí trata a la pasta como se merece.

El cocinero ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde explica cuáles son los cinco errores más habituales que solemos cometer a la hora de cocer pasta. "El último es el más habitual, el que genera más controversia", ha anticipado.

Para empezar, Cruz indica que tiene que haber "bastante agua": "Por cada 100 gramos de pasta tiene que haber un litro de agua, más o menos". ¿Por qué? "Porque cuando mantequemos el plato de pasta en la sartén con la salsa, quizá necesitemos un poquito de líquido y el agua de cocer la pasta es buenísima para hacerlo", comenta.

Para seguir, explica que siempre debe haber sal en el agua de cocer, "ni mucha ni poca, la necesaria". En su caso, él ha utilizado 100 gramos de sal por 8 litros de agua.

Por otra parte, desaconseja totalmente agregar laurel, ajo, orégano o algún tipo de aromatizante al agua caliente, ya que, asegura, "nos interesa la pureza del sabor de la pasta". "Si no metemos nada, mejor", insiste.

Por último advierte del "error garrafal" más polémico: el agua de la pasta nunca lleva aceite. Y nunca lleva porque provoca que la salsa "resbale" de la pasta, que no se adhiera bien, algo que queremos evitar: "La pasta tiene unos surquitos pequeñitos a nivel microscópico para que la salsa no resbale".

Además, como se ha comentado en varias ocasiones, echar aceite al agua no evita que la pasta se pegue, al contrario de lo que mucha gente cree.

"Estos errores en Italia no os los perdonarían nunca, o sea que no los cometáis jamás", sentencia.

Pasta cremosa de pimientos asados

A continuación, una deliciosa receta del chef para poner en práctica sus consejos para cocinar pasta como un italiano.