Marta Verona, chef, acerca del arroz tres delicias listo en 10 minutos: "Queda más sabroso si separas las yemas de los huevos"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

El arroz tres delicias es un plato emblemático de los restaurantes chinos occidentales, especialmente en España. No obstante, frente a lo que popularmente se cree, su verdadero origen no está en China, sino en América.

La versión más extendida sobre su creación señala a la construcción del Ferrocarril Transcontinental en Estados Unidos (a mediados del siglo XIX), cuando trabajadores chinos explotados creaban platos de arroz con sobras de comida.

Se dice que es una versión simplificada del arroz frito Yangzhou, un plato refinado de 1.200 años de antigüedad originario de la provincia china de Jiangsu.

La popularidad del arroz tres delicias en España está ligada a la inmigración china desde Qingtian (en la provincia de Zhejiang), región de procedencia del 80% de los chinos residentes en nuestro país.

Los restaurantes chinos en España adaptaron profundamente sus recetas al paladar local para garantizar su supervivencia comercial, reduciendo especias intensas y eliminando el picante y la casquería.

El arroz tres delicias se convirtió en uno de los platos estrella de esta adaptación. Aunque en China continental este plato específico prácticamente no existe en la forma que conocemos en Occidente, su versión española (con gambas, tortilla francesa, jamón york, zanahoria, guisantes y salsa de soja) ha conquistado completamente el gusto popular.

Cómo hacer arroz tres delicias

Marta Verona, chef y ganadora de la sexta edición de MasterChef España, ha compartido en redes sus trucos para cocinar un arroz tres delicias delicioso, "con muchísimo sabor y extra cremoso".

"A mí me encanta esta forma de prepararlo", ha asegurado. La joven ha explicado paso a paso cómo cocinar este plato a su manera, una elaboración que no requiere mucho tiempo ni mucha destreza, sólo un poco de mimo. A continuación, la receta completa.

Ingredientes Arroz cocido bomba o largo, 200 g

Huevos, 2

Zanahoria picada, 1

Maíz cocido, 1/2 taza

Guisantes cocidos, 1/2 taza

Jamón York, 5 lonchas picadas

Sal, al gusto Paso 1 Separa las claras de los huevos de las yemas. En un bol mezcla el arroz cocido con las yemas y reserva. Paso 2 Añade las claras a una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocínalas hasta que estén cuajadas. Paso 3 Incorpora a la sartén la zanahoria, los guisantes, el maíz, el jamón y el arroz con las yemas que habíamos reservado. Paso 4 Cocina el conjunto a fuego medio durante 5 minutos y, finalmente, agrega sal.

Variantes del arroz tres delicias

Según Verona,y mezclar las yemas con el arroz cocido en un recipiente aparte es un pequeño truco muy sencillo que ayuda a que el arroz quede mucho más sabroso y cremoso; así que no olvidéis realizar esta técnica la próxima vez que hagáis la receta.

Es habitual agregar gambas al arroz tres delicias si se quiere una opción más gourmet. Si preferimos una proteína marina más económica podemos incorporar en su lugar una lata de atún. Para una versión vegetariana, basta con eliminar el jamón york y dejar solamente el huevo, los guisantes y la zanahoria.

También se puede incorporar pimiento rojo en dados pequeños o maíz dulce enlatado escurrido si queremos aportar dulzura natural. Contrastan bien con la salsa de soja y no requieren ninguna preparación especial. Otra posibilidad es añadir brotes de soja crudos al final de la cocción, que aportan un toque crujiente y fresco.