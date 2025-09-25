Alfredo Vozmediano, chef español, alto y claro: "Para que el arroz tenga mucho más sabor, mi truco es usar esta especia"

0 votos

Cocinar un plato delicioso no siempre requiere tener una gran pericia ni una gran experiencia en la cocina. La mayoría de las veces basta con una buena receta y un poco de esmero para seguirla al pie de la letra.

Teniendo eso claro, esta receta de risotto de pulpo que propone el chef Alfredo Vozmediano, será un éxito asegurado para todos aquellos que se aventuren a prepararla en casa.

La clave, como siempre que se trata de un plato a base de arroz, está en no improvisar, respetar las proporciones de líquido, los tiempos de cocción y, por supuesto, todos los consejos del autor de la receta.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, este joven cocinero madrileño, cocina un plato que, a priori, puede sonar complicado, pero que, siguiendo sus indicaciones, puede ser un verdadero juego de niños.

Porque en la cocina, la mayoría de las veces no hay que complicarse la vida para preparar platos cuyo resultado nos sorprendería. Una prueba es esta receta, que parte de un caldo de ave, puede ser de pollo, una pata de pulpo cocido y un sofrito sencillo.

¿El secreto? Un ingrediente muy popular en España que se encarga de hacer la magia: el azafrán, que Alfredo Vozmediano utiliza para potenciar el sabor del caldo.

Se trata de una de las especias más apreciadas de la gastronomía mundial y se obtiene de los estigmas secos de la flor del Crocus sativus, una planta de la familia de las iridáceas, cuyo cultivo requiere un cuidado artesanal y una recolección manual.

En España, especialmente en Castilla-La Mancha, se produce un azafrán de gran prestigio que cuenta con Denominación de Origen Protegida, lo que garantiza su calidad y pureza y justifica su elevado precio.

Se dice que el azafrán es más caro que el oro, aunque este hecho no suele suponer un problema a la hora de cocinar, pues su sabor y aroma son tan intensos que con una cantidad ínfima es más que suficiente.

Desde el punto de vista gastronómico, el azafrán destaca por su capacidad de transformar un plato tanto en sabor como en color, pues contiene pigmentos naturales, como la crocina, que aportan un característico tono dorado-anaranjado que es seña de identidad de muchos platos tradicionales.

Pero no se limita a dar color, su delicado aroma floral y ligeramente amargo es capaz de redondear recetas tan populares como la paella, el arroz con leche, las sopas castellanas o incluso ciertos panes y dulces, especialmente, en la cultura árabe.