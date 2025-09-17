Miguel Ángel Cádiz, cocinero, y su receta de arroz con marisco en 20 minutos: "Al microondas y sin ensuciar nada"

0 votos

Comensales: 3

Un buen arroz es un plan gastronómico que nunca falla. Ya sea un arroz negro meloso, un arroz de verduras, o las estrellas de la gastronomía valenciana: el arroz al horno y la paella de pollo y conejo.

Sin embargo, un arroz en condiciones, con el socarrat que tanto gusta o una deliciosa melosidad, no es una tarea fácil. No es una receta que puedas improvisar de un momento a otro y sacar adelante en poco tiempo. ¿...O quizá sí?

El cocinero Miguel Ángel Cádiz Romero, conocido en redes como @carnes_y_fuegos, con más de 900.000 seguidores en TikTok, ha hecho posible lo imposible: un arroz de marisco en sólo 20 minutos.

¿Cómo? Lo explica todo en un vídeo que ha compartido hace unos días en su perfil y que reúne ya más de 60.000 visitas.

Arroz con marisco al microondas

"Os traemos el arroz más rápido que puedas prepararte para tu dominguito", anuncia Miguel Ángel al principio de su vídeo.

Y no sólo se hace rápido, sino que, además, no necesitas ensuciar "ningún cacharro": con un bol apto para microondas es suficiente. "Merece la pena un montón", asegura el chef.

¿Y por qué tiene que ser apto para microondas? Porque este arroz se hace así, por increíble que parezca. "Te prometo que sale rico", afirma para tranquilizar a los más escépticos.

Sólo vas a necesitar los siguientes ingredientes: arroz, fumet de pescado, langostinos, almejas, mejillones y tomate frito. Todas las cantidades y pasos a seguir, a continuación.

Ingredientes Arroz, 350 g

Fumet de pescado precocinado, 750 ml

Tomate frito, 3 cucharadas soperas

Langostinos crudos congelados, entre 9 y 12

Almejas crudas, un puñado grande

Mejillones crudos, un puñado grande

Limón, 1

Sal, un pellizco Paso 1 Echamos el arroz y el 'fumet' en un bol apto para microondas. Removemos. Paso 2 Agregamos las tres cucharadas de tomate frito al bol y volvemos a remover. Paso 3 Añadimos los langostinos, las almejas y los mejillones. Echamos un poco de sal mientras removemos otra vez. Paso 4 Introducimos el bol en el microondas durante 20 minutos a potencia máxima. A los 8 o 10 minutos, paramos para remover, volvemos a meter y dejamos que se cocine hasta el final. Paso 5 Para terminar, emplatamos y, si nos gusta, exprimimos el jugo de un limón para darle ese 'toque' final.

Consejos finales

Con respecto al fumet de pescado, puedes prepararlo tú mismo o comprarlo ya hecho. Aunque, como señala Miguel Ángel: "Si no tenemos ganas de hacer el sofrito, ¿cómo vamos a tener ganas de hacer el fumet? ¡De cartón!".

Lo importante es tener claro que la cantidad del fumet siempre tiene que ser "el doble y un poquito más" que el arroz. "Si usas 100 gramos de arroz, 200 gramos de fumet y un poco más, un chorrito", explica.

Por otra parte, podemos quitar o añadir ingredientes en función de nuestros gustos e intolerancias. Por ejemplo, en lugar de mejillones podemos agregar calamares congelados y en lugar de langostinos, se pueden usar pescados como merluza (también congelada).

Asimismo, si se quiere se puede echar también un sazonador de cebolla, ajo y orégano o un polvo de gambas para darle más sabor al plato, como el de Joan Roca que explicamos en este artículo.

Si no le echas, no pasa nada, simplemente tendrá un gusto más suave, pero lo disfrutarás de todos modos.