La receta de pasta más viral de TikTok: en 15 minutos, con sólo 4 ingredientes y puedes hacerla en el microondas

Según nuestro todopoderoso Google, el término "viral" comenzó a usarse para describir un contenido popular en Internet en el año 1999, aunque no fue hasta 2018 que se incluyó en el diccionario de la Real Academia Española con esa acepción. Actualmente ya nadie es ajeno a lo viral; cualquiera es susceptible de ser viralizado o viralizada (a propósito o no). La gastronomía no iba a ser menos: ella tampoco se libra de las fauces caprichosas del algoritmo.

Así ocurrió con una receta de pasta con queso feta y tomates cherry que se propagó a la velocidad de la luz en redes como TikTok allá por 2021. Hoy regresamos a ella para recordarla como se merece, si bien es cierto que nunca llegó a irse del todo: todavía siguen publicándose vídeos sobre su elaboración con nuevas y viejas versiones.

Pasta con queso feta, la receta que ha cautivado a Internet

¡Pongámonos manos a la obra! Este plato no puede ser más sencillo y delicioso, de ahí su éxito en el frenético ciberespacio. Además, para prepararla se necesitan muy pocos ingredientes, todos ellos fáciles de encontrar en el supermercado a buen precio. También permite ser cocinada tanto en la vitrocerámica como en el horno, la airfryer e incluso el microondas.

Ingredientes Espaguetis, 150 g

Queso feta, 100 g

Tomatitos cherry, 200 g

Ajo, dos o tres dientes

Sal y pimienta (al gusto)

Como es lunes no vamos a complicarnos mucho la vida y vamos a optar por detallar la receta apta para microondas, que podrás tener lista en sólo 15 minutos (o menos). ¿Preparado?

Elaboración: