Adiós al zarangollo y marineras: este es el plato típico de Murcia con más sabor y perfecto para el otoño

Total: 1 h 15 min

Comensales: 4

En Valencia, ni todos los arroces son paellas ni todas las paellas son arroces y, si nos vamos hasta Murcia, el arroz tiene un nombre propio que nada tiene que ver con el plato más popular de su comunidad vecina. En la Región de Murcia, el arroz es caldero, un plato humilde para comerse el Mediterráneo a cucharadas.

El caldero no es un arroz seco, sino que se deja con una parte de esa gloriosa salsita que se va creando durante la cocción cuando el almidón del cereal se va disolviendo en el caldo, espesándolo y convirtiéndolo en algo realmente suculento. Debe su nombre al recipiente en el que se cocinaba antiguamente, un caldero de hierro colgado sobre la lumbre.

El caldo, hecho con pescados de roca (morralla, mújol, escórporas, cabras...), es una de las claves de este plato típico de Murcia que tiene sus grandes templos en las zonas costeras como Cabo de Palos o La Manga del Mar Menor. El pescado de roca se usa para preparar un caldo que es el alma del plato, lo que le da sabor, por eso su elaboración debe cuidarse al máximo.

Una curiosidad sobre el caldero es que es un arroz que, como algunos cocidos, se sirve en dos vuelcos, por un lado, como primer plato se sirve el arroz acompañado de un poco de alioli y gajos de limón y, por otro lado, como segundo plato se sirve el pescado cocido con el que se ha hecho el caldo. El resultado es un plato completísimo que hace las delicias tanto de los murcianos y como de los forasteros.

Es un arroz que resulta fácil de hacer en casa, porque no requiere una gran precisión a la hora de calcular el caldo, ya que no sería un drama si queda un poco caldoso de más, y porque no necesitamos de una paella -el recipiente- de gran tamaño para cocinar varias raciones, sino que se pueden cocinar en una olla normal.