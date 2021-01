Ensalada de pepino con cacahuete, receta rápida y depurativa

Total: 40 min

Comensales: 2

Pasados todos los festines navideños y esas sobremesas infinitas con bandejas de turrones que suelen permanecer de año en año rondando por casa, siempre intentamos remediar la situación por medio de dietas y regímenes estrictos que muy pocas veces surten efecto.

Seamos sinceros, lo de coserse la boca después de llevar tres semanas de comilonas es arduo y complicado. Por ello, la mejor manera de recuperar la línea no es otra que comiendo de manera saludable y, lo más importante, de forma casera con recetas divertidas y diferentes como esta ensalada de pepino y cacahuete muy típica en China, con su ligero toque picante.

Todos esos cocidos, fabadas y lentejas espectaculares que bien apetecen en esta temporada estaría bien compaginarlos con sopas, cremas ligeras o, por qué no, ensaladas. Sí, ¿por qué no íbamos a poder comernos una ensalada de verano ahora en invierno? Y ojo, no sólo me refiero a esas ensaladas templadas buenísimas, sino que también a cualquier otra que funcionan a la perfección tanto como entrantes como acompañantes de otros platos.

Es cierto que, a pesar de la cantidad de ensaladas diferentes que hay por el mundo, a la hora de confeccionar unas cuantas verduras para comer; la mente de uno se va directamente a una mezcla de lechuga, tomate y cebolla. Pero hay un mundo ensaladil ahí fuera, sobre todo, más allá de nuestras fronteras.

A destacar, las ensaladas orientales que están caracterizadas por sabores intensos, ser muy aromáticas y ese equilibrio ácido y picante tan bien llevado. Además, son muy fáciles de hacer y admiten una gran cantidad de ingredientes: en esta ocasión, se trata de una ensalada de pepino con un aliño a fuerza de cacahuete y otros condimentos; pero igualmente puede valer una de col con un aderezo de cilantro o una de mango y langostinos estilo thai.

Hablamos en esta ocasión de apenas dos ingredientes y un triunfo asegurado. La clave para que una ensalada sepa a Asia es que tenga un punto picante, otro cítrico y, al igual que toda buena ensalada española con su toque de aceite de oliva Virgen Extra, lleve en un chorrito pequeño de soja.

Pero bueno, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta para hacer una ensalada es contar con buenos ingredientes de calidad (no muchos; no hay que abusar ni saturar) y un aliño equilibrado con una buena base de aceite.

Cómo hacer ensalada de pepino

Ingredientes Ensalada de pepino con cacahuete Pepino español, 3 ud

Cebollino fresco, 25 g

Cacahuete, 50 g

Chile picante en polvo, 1 cucharada

Ajo, 1 diente

Soja, 2 cucharadas

Vinagre de arroz, 1 cucharadita

Mantequilla de cacahuete, 1 cucharada

Sal, c/s

Paso 1

Pelar y cortar el pepino en bastones pequeños. Colocar en un colador fino, añadirle una cucharadita de sal y dejarlo reposar media hora más o menos para que suelte todo su agua.

Paso 2

Mientras tanto, picar muy fino el cebollino (el cebollino, especialmente, como toda buena hierba, ha de trabajarse con un cuchillo muy afilado para que se corte y no se aplaste) y el cacahuete. Mezclar con una buena cucharada de copos de chile picante (a gusto de cada uno, pero un toque picante le va muy bien y se equilibra con el resto de sabores).

Paso 3

En un bol aparte, picar muy, muy fino el ajo (o pasarlo por un procesador de alimentos o machacarlo) y mezclar muy bien con un chorro de soja, otro de vinagre de arroz y una buena cucharada de mantequilla de cacahuete. Emulsionar e integrar hasta que quede una salsa homogénea. Se puede añadir una cucharada de agua si se quiere una textura más líquida y también algún cítrico más como zumo de limón.

Paso 4

Escurrir el pepino del agua que pudiera tener y aliñar con el aderezo de cacahuete. Integrar muy bien con cuidado de que no se rompa y añadirle la mezcla de cacahuete, cebollino y chile. Guardar un poco del aliño y de la mezcla.

Paso 5

Para terminar el plato, poner una base de pepino, una cucharada de la salsa y la parte de la mezcla de cacahuete, cebollino y chile que se había guardado.