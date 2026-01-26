Fray Ángel, fraile cocinero: "Para unas albóndigas más tiernas, el truco no es freírlas; es añadir 2 patatas y 3 huevos a la masa"

0 votos

Total: 3 h 20 min

Comensales: 16

Las albóndigas son, para algunos, la pesadilla que recuerda a la época de comer en el comedor escolar. Para otros son la comfort food que les recuerda a los tuppers de las abuelas y, para los que lo ven todo de un punto de vista práctico, las albóndigas son una de las mejores recetas para congelar en raciones.

Da más o menos el mismo trabajo cocinar dos raciones o veinte y la diferencia es que tendremos el congelador lleno de tiernas bolas de carne bañadas en salsa esperando para hacernos muy felices.

Por ese motivo, esta receta de Fray Ángel, si se tiene un congelador grande, merece mucho la pena hacerla con las cantidades que sugiere, con las que salen unas 16 raciones, para trabajar una vez y disfrutar muchas.

Albóndigas con tomate, un clásico

En uno de los vídeos que publica cada lunes este fraile cocinero, hace unas semanas compartió este clásico de la cocina casera y aprovechó para compartir todos sus trucos para que las albóndigas queden tiernas, jugosas y, sobre todo, muy sabrosas.

La suya es, como todas las que comparte, una receta sencilla, con ingredientes de siempre y apta para todos los bolsillos; pero con alguna novedad respecto a cómo estamos acostumbrados a hacer las albóndigas en España.

Fray Ángel guisa las albóndigas directamente en la salsa, sin el engorroso paso previo de la fritura, el que más pereza nos da a muchos. Una técnica popular en Italia con la que no solo consigue unas albóndigas muy tiernas con menos esfuerzo, sino que también son un poquito menos calóricas.

Fray Ángel, albóndigas con tomate

Los trucos que no fallan

El primer mandamiento para preparar unas buenas albóndigas es elegir bien la carne. Fray Ángel advierte tajantemente contra el uso exclusivo de carne de ternera, ya que el resultado sería una bola seca y difícil de tragar.

La solución es una mezcla salomónica: "mitad y mitad de cerdo y de ternera". Pero los trucos no acaban ahí. El almidón también es una sustancia clave si queremos que las albóndigas queden melosas.

Por eso muchas abuelas le añaden una miga de pan a la masa de las albóndigas, algo que Fray Ángel también hace y, además, lo complementa con un par de patatas cocidas con las que consigue que queden aún más jugosas.

Es importante, señala el fraile, que la patata cocida se haya enfriado lo suficiente para poder manipularla sin riesgo de quemaduras.

Para ligar la masa de las albóndigas, fray Ángel recurre al huevo, algo que también se hace en España, pero a la hora de dar sabor a la carne aparte de un majado de ajo con sal, añade también un poco de queso curado de oveja rallado.

En cuanto a la salsa de tomate, pocos secretos hay más allá de un sofrito con cebolla, zanahoria, apio y ajos laminados que sirve como base a un guiso que debe hacerse, según sus propias palabras, "a fuego manso y despacito".

Una vez terminado el sofrito y ya con la salsa en marcha, las albóndigas se echan en crudo en el tomate hirviendo, sin pasarlas por harina ni freírlas y se deja que la carne se cocine el tiempo necesario.