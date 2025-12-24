Confirmado por las abuelas: "El mejor cordero asado se hace con 10 g de manteca de cerdo y una cucharada de sal gorda"

0 votos

Total: 3 h 10 min

Por fin ha llegado el día de Nochebuena, y con él la fiebre por uno de sus protagonistas indiscutibles en España, el cordero al horno. Pero como no es una receta que se suela cocinar todos los días, se nos pueden haber olvidado esos detalles importantes que las abuelas se saben de memoria y que son los que marcan la diferencia.

¿Cuánto tiempo se cocina el cordero? ¿A qué temperatura ponemos el horno para asarlo? ¿Empezamos por la parte de la piel o la carne? ¿Hay que echar agua en el horno? Todas estas y muchas otras dudas son las que nos rondan por la cabeza y aquí las contestamos todas para que consigas cocinar un cordero al horno perfecto de la forma más fácil y con el mínimo esfuerzo posible.

Además, te recordaremos nuestra receta más fácil de cordero al horno paso a paso para que no quede ninguna duda. Tu cordero de este año va a ser el mejor que hayan probado nunca tus invitados, solo tienes que seguir nuestros trucos y consejos para hacer cordero.

Como siempre, es recomendable leer el artículo completo antes de ponerse manos a la obra para tenerlo todo claro y luego empezar a cocinar el cordero ya con las ideas claras.

El tiempo es oro

Hay que empezar a cocinar el cordero al horno como mínimo 3 horas antes de servirlo. Ese tiempo es necesario para que el horno haga su trabajo, mientras tanto nosotros podemos seguir con nuestra vida.

Aunque luego entraremos más a fondo, el proceso es el siguiente: 1 hora de precalentado del horno, 45 minutos de cocción del cordero con la carne hacia arriba, 45 minutos con la piel hacia arriba y 15 minutos para acabar de tostar bien la piel para conseguir un crujiente perfecto. El resto del tiempo se va en preparaciones y en dar la vuelta al cordero.

Un pequeño truco es empezar 4 horas antes y dejar el paso final del tostado para el final, justo antes de servirlo. Tiene algo de maña, pero te permite ir con más margen. Funciona especialmente hacerlo con este timing:

Preparar el cordero y dejarlo listo a falta del tostado final .

. Dejar el horno encendido, si no va a ser un tiempo de espera prolongado, consume menos si no se apaga, que si lo apagamos y tenemos que volver a calentarlo, además, en este tiempo se puede aprovechar para hornear otra cosa.

Media hora antes de servir el cordero asado, lo metemos con la piel hacia arriba y, pasados 15 minutos, subimos la temperatura para que se tueste durante los 15 minutos finales.

Pierna, paletilla o costillar

Distintas partes del cordero

Una duda común a la hora de elegir qué parte del cordero cocinar es si decantarnos por pierna, paletilla o costillar.

A mí personalmente lo que más me gusta es la paletilla, seguida por el costillar y por último la pierna. La paletilla me parece la carne más tierna y con mejor sabor, mientras que el costillar es más jugoso porque tiene más grasa, piel y menor grosor. La pierna es la zona con más carne, pero esto hace que a menudo quede algo más seca, y el sabor suele ser mucho más intenso.

Lo que sí recomendamos es cocinar cordero lechal, el sabor es mucho más suave y rico que el del cordero de más edad. Esto va siempre por gustos, por supuesto, pero el lechal es con el que conseguimos los mejores asados.

Lo más importante de elegir la parte del cordero y entre lechal y no lechal es que hará que varíe el peso de la pieza, y por lo tanto el tiempo que lo cocinaremos. En ningún caso necesitamos cambiar la temperatura que indicamos, pero el tiempo sí es diferente.

Por orden de tiempo de menor a mayor tendríamos lo siguiente: costillar de lechal, paletilla de lechal, pierna de lechal/costillas de cordero, paletilla de cordero y pierna de cordero. La diferencia es mínima, unos 15 minutos por cada lado entre el menor y el mayor, pero es importante tenerlo en cuenta.

En esta receta damos el tiempo medio, por lo que si son piezas pequeñas podéis quitar un poco y si son piezas grandes añadir, así que habrá que estar un poco pendiente de la pinta.

La temperatura del horno

El cordero se prepara con el horno a 180 ºC. Lo primero es precalentar correctamente el horno. Para ello lo encenderemos a 180 ºC una hora antes de meter el cordero. El horno te avisará de que está listo antes, pero déjalo durante toda una hora para que la temperatura se reparta de la forma más homogénea posible y garanticemos que está todo el horno a 180 ºC.

Lo segundo, aunque casi toda la cocción la hagamos a 180 ºC, al final subiremos a 200 ºC durante unos 15 minutos para acabar de tostar la piel y conseguir que quede lo más crujiente posible. Esto es muy importante y le da un toque único al cordero.

Por último, el truco para cocinar cordero al horno que no puedes dejar de usar. El cordero nunca puede estar en contacto con el agua de la bandeja. Para asar cordero al horno vamos a llenar la bandeja de agua, y tendremos que poner el cordero encima evitando que este toque el agua.

Para ello tradicionalmente se usaban las ramas del laurel, pero como es difícil conseguirlas lo mejor es usar la rejilla del horno. Es decir, bandeja llena de agua, rejilla encima y pierna encima de la rejilla, siempre asegurando que la pierna no toca el agua. Si esto ocurre se cocerá y será un desastre absoluto, más os vale tener pizzas congeladas de reserva.

La carne hacia arriba primero

Llega el momento de la verdad. Tenemos el horno a 180 ºC, la bandeja llena de agua y el cordero encima de la rejilla sin tocar el agua. Pero… ¿ponemos primero la carne del cordero o la piel hacia arriba?

Esta duda surge una y otra vez, y la respuesta es muy fácil: primero la carne hacia arriba y luego la piel hacia arriba.

La razón para hacerlo así también es sencilla y, seguro que cuando la entendáis no lo volveréis a olvidar. Primero queremos cocinar la carne para que quede tierna y jugosa, y después nos ponemos con la piel para tostarla y conseguir que el cordero quede crujiente. Si lo hiciésemos al revés la piel no quedaría crujiente porque los líquidos del cordero caerían hacia abajo y la echarían a perder.

Truco Cocinillas Para que quede la piel crujientísima y el cordero tenga mucho más sabor, untaremos la piel y la carne con una pequeñísima cantidad de manteca de cerdo que podemos aplicar masajeando con nuestras propias manos o bien fundiendo la manteca y aplicándola con la ayuda de una brocha de cocina. El uso de manteca de cerdo aporta un sabor más intenso sin enmascarar el sabor natural del cordero, por eso se utiliza en muchas recetas tradicionales. Además, la manteca de cerdo ayuda a conseguir un dorado uniforme y una textura muy crujiente en la piel.

Receta de cordero al horno paso a paso

Ya te hemos contado todos los trucos para hacer cordero al horno de forma fácil, pero ahora vamos a resumirlo todo en una receta de cordero al horno paso a paso. Ya veréis lo fácil que es, solo tenéis que dedicarle el tiempo que se merece y un poco de cuidado para estar pendiente en los momentos clave.

Ingredientes para hacer un cordero asado al horno facilísimo Cordero lechal (pierna, paletilla, costillar)

Agua

Sal gruesa, 1 cucharada

Manteca de cerdo, 10 g Paso 1 Empezamos a prepararlo todo al menos 3 horas antes. Paso 2 Precalentamos el horno a 180 ºC durante una hora. Estará antes, pero esperaremos una hora para que la temperatura sea lo más uniforme posible en el interior del horno. Paso 3 Untamos ligeramente la pieza con manteca de cerdo y salamos con sal gorda tanto por la parte de la carne como de la piel. Si es posible, masajearemos con las manos para que tanto la manteca como la sal se repartan uniformemente. Paso 4 Llenamos un centímetro de agua en la bandeja del horno, ponemos encima la rejilla y encima la paletilla, la pierna o el costillar del cordero. Tenemos que asegurarnos de que el cordero no toca el agua de la bandeja. Si lo hiciese quitamos agua hasta que no lo haga. Paso 5 Introducimos el cordero al horno con la carne mirando hacia arriba y lo tenemos una hora a 180 ºC. Como las combinaciones entre costillar, paletilla y pierna, y cordero lechal no son muchas y hacen que varíe el tiempo, hay que estar atentos. Una hora es el tiempo medio, pero puede que necesite algo menos o algo más. Tenemos que fijarnos en qué momento la carne se pone de color blanco. También podemos abrir el horno, pinchar con un tenedor y comprobar que empieza a estar tierna. Paso 6 Pasada una hora sacamos el cordero y le damos la vuelta para poner la piel hacia arriba. Aquí otro truco imprescindible, tenemos que pinchar la piel del cordero varias veces con un tenedor o con un palillo de brocheta para evitar que se hinche y se rompa. Paso 7 Introducimos el cordero de nuevo ahora con la piel hacia arriba y lo volvemos a tener una hora a 180 ºC. Lo mismo con los tiempos, una hora es el tiempo medio, pero puede necesitar algo más o menos según la pieza y el tipo de cordero. Aquí nos tenemos que fijar en que la piel esté dorada. Paso 8 Por último, subimos la temperatura del horno a 200 ºC y lo dejamos unos 15 minutos más para conseguir el tostado y crujiente perfecto de la piel del cordero. Mucho ojo aquí porque tendremos que estar atentos para que no se queme, no queremos que por unos pocos minutos se estropee un proceso de varias horas.

Y ya tenemos listo nuestro cordero asado al horno, una receta paso a paso sencilla que ya veis que no es nada difícil. Eso sí, requiere tiempo, planificación y mimo, pero siempre y cuando sigamos estos trucos y consejos para hacer cordero conseguiremos que quede perfecto.