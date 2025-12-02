Pablo Suárez, cocinero: "Las costillas de cerdo más tiernas se consiguen con 60 minutos de reposo en el horno apagado"
El truco es una cocción en tres fases, una de ellas con el horno apagado para que la carne se vuelva muy tierna con el calor residual.
- Total: 2 h 15 min
- Comensales: 4
Da igual si se cocinan en un arroz, en un guiso, en una parrilla o en el horno. Para que las costillas de cerdo estén buenísimas solo tiene que darse un requisito: deben estar muy tiernas.
Es un corte de carne versátil y económico que, con la cocción adecuada, resulta muy jugoso y sabroso gracias a su equilibrada proporción de grasa. En la receta de hoy vamos a ver cómo conseguir esas costillas tiernas en las que el hueso sale solo y la carne se funde en la boca.
Son perfectas para cualquier comida con amigos, porque la receta es tan sencilla que, prácticamente, solo hay que meterlas en el horno y dejarlas ahí mientras preparamos el resto de las cosas.
Se pueden servir con vinos tintos con crianza ligera como La Hoya El cuerno Fincas de Monte Yerga, fresco y con buen equilibrio entre dulzor y acidez, o con una crianza más larga como La Mateo Vendimia 2022, con toques balsámicos y con un final más amplio.
Costillas al horno: la receta más fácil
El cocinero y creador de contenido Pablo Suárez, conocido en redes sociales como @poesíadefogon, que cuenta con 1.800.000 seguidores en Instagram y más de 250.000 en YouTube, en uno de sus vídeos más exitosos explica cuáles son los trucos para hacer unas costillas de cerdo tiernísimas de una forma muy fácil.
Podríamos decir que hay cuatro pasos -muy sencillos- que son claves en la receta.
El primero, antes de hacer cualquier otra cosa, consiste en retirar la telilla que recubre las costillas por el lado que no hay carne.
Solo hay que tirar y sale muy fácil, pero también se lo podemos pedir a nuestro carnicero de confianza.
El segundo paso es una primera cocción envolviendo la carne en papel de aluminio. De esta manera se mantendrán intactos sus jugos.
El tercer paso y este es un truco que poca gente conoce, consiste en dejar reposar las costillas durante otros 60 minutos con el horno apagado. Así se terminarán de hacer con el calor residual y quedarán muy tiernas sin resecarse.
El paso final es un breve golpe de grill que servirá para caramelizar la superficie y conseguir que queden espectaculares.
Ingredientes
Para las costillas
- Costillar de cerdo, 2 ud
- Sal, al gusto
- Pimienta, al gusto
- Vinagre, 2 cucharadas
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Hierbas aromáticas, al gusto
Para la salsa barbacoa
- Kétchup, 140 g
- Vinagre de manzana, 35 ml
- Miel, 40-60 g
- Salsa de soja, 1 cucharada
- Mostaza antigua, 1 cucharadita
- Ajo en polvo, 1 cucharadita
- Cebolla en polvo, 1 cucharadita
Paso 1
Preparamos los costillares retirando la membrana inferior que recubre los huesos. Salpimentamos, añadimos las hierbas aromáticas y mezclamos el vinagre con el aceite de oliva virgen extra.
Paso 2
Masajeamos uniformemente con esta mezcla y envolvemos cada pieza con papel de aluminio, haciendo un paquete como si fuera un papillote.
Paso 3
Introducimos los paquetes en el horno precalentado a 200 °C y horneamos durante una hora. Una vez transcurrido ese tiempo, apagamos el horno y dejamos las costillas en su interior otra hora más para que se terminen de hacer aprovechando el calor residual.
Paso 4
Mientras se asan, ponemos en un recipiente todos los ingredientes de la salsa barbacoa y removemos hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando las costillas estén listas, retiramos el papel de aluminio y las cubrimos por ambas caras con la salsa, ayudándonos de una brocha si es necesario.
Paso 5
Volvemos a introducir las costillas en el horno precalentado a 220-240 °C durante 10-15 min. Podemos activar la función de grill si nuestro horno dispone de ella. A mitad del tiempo, las giraremos para que se caramelicen y doren de forma uniforme.