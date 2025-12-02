Pablo Suárez, cocinero: "Las costillas de cerdo más tiernas se consiguen con 60 minutos de reposo en el horno apagado"

El truco es una cocción en tres fases, una de ellas con el horno apagado para que la carne se vuelva muy tierna con el calor residual.

Total: 2 h 15 min

Comensales: 4

Da igual si se cocinan en un arroz, en un guiso, en una parrilla o en el horno. Para que las costillas de cerdo estén buenísimas solo tiene que darse un requisito: deben estar muy tiernas.

Es un corte de carne versátil y económico que, con la cocción adecuada, resulta muy jugoso y sabroso gracias a su equilibrada proporción de grasa. En la receta de hoy vamos a ver cómo conseguir esas costillas tiernas en las que el hueso sale solo y la carne se funde en la boca.

Son perfectas para cualquier comida con amigos, porque la receta es tan sencilla que, prácticamente, solo hay que meterlas en el horno y dejarlas ahí mientras preparamos el resto de las cosas.

Se pueden servir con vinos tintos con crianza ligera como La Hoya El cuerno Fincas de Monte Yerga, fresco y con buen equilibrio entre dulzor y acidez, o con una crianza más larga como La Mateo Vendimia 2022, con toques balsámicos y con un final más amplio.

Costillas al horno: la receta más fácil

El cocinero y creador de contenido Pablo Suárez, conocido en redes sociales como @poesíadefogon, que cuenta con 1.800.000 seguidores en Instagram y más de 250.000 en YouTube, en uno de sus vídeos más exitosos explica cuáles son los trucos para hacer unas costillas de cerdo tiernísimas de una forma muy fácil.

Podríamos decir que hay cuatro pasos -muy sencillos- que son claves en la receta.

El primero, antes de hacer cualquier otra cosa, consiste en retirar la telilla que recubre las costillas por el lado que no hay carne.

Solo hay que tirar y sale muy fácil, pero también se lo podemos pedir a nuestro carnicero de confianza.

El segundo paso es una primera cocción envolviendo la carne en papel de aluminio. De esta manera se mantendrán intactos sus jugos.

El tercer paso y este es un truco que poca gente conoce, consiste en dejar reposar las costillas durante otros 60 minutos con el horno apagado. Así se terminarán de hacer con el calor residual y quedarán muy tiernas sin resecarse.

El paso final es un breve golpe de grill que servirá para caramelizar la superficie y conseguir que queden espectaculares.