Cómo asar un jamón en el horno de casa, perfecto para cuando sois muchos a cenar en Nochevieja

Si tienes que preparar una cena de Nochevieja para mucha gente con un presupuesto ajustado y la falta de tiempo no es un problema, el jamón y la paleta de cerdo son una solución estupenda.

Ingredientes Jamón o paleta de cerdo frescos, 1

Sal gruesa

Vino blanco, 500 ml

Azúcar, 1 cucharada sopera colmada

Suele decirse que del cerdo nos gustan hasta los andares y es que pocas carnes hay tan agradecidas como la de este animal del que se aprovecha prácticamente todo y del que podemos aprovechar muchas piezas para asar como el lomo, la aguja, el solomillo o el jamón y la paleta, piezas estas últimas que, si se cocinan enteras, quedan espectaculares.

Cae de cajón que asar un jamón o una paleta en el horno de casa no va a ser una receta rápida, pero el tiempo de cocción necesario se compensa con que no hay que trabajar nada, es una receta muy económica, el resultado es fabuloso y las sobras son las más codiciadas de las fiestas navideñas, pues anda que no mola un bocata de jamón asado.

Cómo asar un jamón en el horno de casa sin complicarse la vida

Se trata de una receta que es casi tan fácil como meter el jamón en el horno el ir regándolo con el jugo cada media hora durante unas 4 horas. Así de simple.

Paso 1

Si no lo ha hecho el carnicero por nosotros, tendremos que preparar el jamón para asar. Para ello, con un cuchillo bien afilado daremos cortes en la piel haciendo forma de rombos o de cuadraditos.

Paso 2

Salamos bien la pieza de carne con sal gruesa y la dejamos reposar mientras vamos precalentando el horno a 160ºC.

Paso 3

Mientras tanto, en un cazo ponemos el vino blanco con el azúcar, llevamos a ebullición y dejamos reducir hasta las tres cuartas partes del volumen. Retiramos del fuego y dejamos templar.

Paso 4

Cuando el horno esté listo, espolvoreamos una pizca de sal sobre una bandeja preferiblemente de barro o de gres -servirá para dar sabor a la salsa que se irá formando-, colocamos el jamón con la piel hacia arriba, lo untamos bien con el vino reducido y echamos el resto en el fondo de la bandeja.

Paso 5

Horneamos durante unas 4 horas, hasta que al pinchar la carne la notemos tierna y no suelte líquido rosado que indicaría que el centro está crudo. Durante el tiempo que dure la cocción debemos abrir el horno cada media hora y regar la carne con los jugos que va soltando.

Paso 7

Si tenemos termómetro de cocina, debemos comprobar que en el interior de la pieza se ha llegado a los 65 ºC.

Paso 8

En este momento, podemos subir la temperatura y dar un golpe rápido de grill para que se tueste la piel y quede esa corteza tan particular.

Como veis, asar un jamón en el horno de casa es un procedimiento sencillísimo que está al alcance hasta del cocinillas más novato.

