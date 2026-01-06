María José, profesora de cocina: "Para hacer chocolate a la taza como en las pastelerías, usa maicena y 60 g de cacao"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

El frío del invierno invita a disfrutar de bebidas cálidas, y pocas resultan tan reconfortantes como un buen chocolate a la taza, un trago sencillo pero delicioso que nunca pasa de moda.

Espeso y aromático, es uno de esos pequeños placeres que la gran mayoría puede permitirse y que puede prepararse en casa con resultados bastante idénticos a los de un local especializado.

María José Muñoz Llavero, profesora de pastelería y panadería, explica cómo. La docente, conocida en TikTok como @dorayakirevolution (donde supera los 150.000 seguidores), ha publicado un vídeo en el que comparte "la receta secreta que usan en algunas pastelerías" para elaborar este clásico navideño.

Con un estilo cercano y didáctico, Muñoz se ha convertido en un referente entre los amantes de la repostería artesana, ya que en sus publicaciones muestra técnicas profesionales al alcance del público doméstico, desde platos tradicionales hasta creaciones más modernas.

Como decimos, en esta ocasión la experta ha compartido su fórmula para elaborar un chocolate a la taza equilibrado que se puede preparar en pocos minutos y conservar durante semanas. La contamos a continuación.

Chocolate a la taza: nivel experto

La mezcla propuesta por María José se compone de cinco ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado: leche, cacao en polvo, almidón de maíz (maicena), azúcar glas y canela molida.

Opcionalmente también se le puede agregar esencia de vainilla y yogur liofilizado, que le aporta un toque ácido que hace un contraste "espectacular", según afirma Muñoz.

El atractivo de esta receta radica en su versatilidad. Los ingredientes secos pueden almacenarse en un recipiente hermético, listos para usarse en cualquier momento.

Ingredientes Leche de vaca o bebida de almendra sin azúcares añadidos, 250 ml

Cacao en polvo, 60 g

Almidón de maíz (maicena), 30 g

Azúcar glas, 160 g

Canela molida (opcional), 1 cucharadita Paso 1 Tamiza con un colador el cacao, el almidón, el azúcar glas y la canela y mézclalos todos bien en un bol. Paso 2 Pon en un cazo a hervir 250 ml de leche o bebida vegetal. Cuando arranque el hervor baja un poco el fuego e incorpora la mezcla del bol. Paso 3 Remuévelo todo junto sin parar durante unos 2 minutos. Cuando empiece a espesar un poquito, estará listo.

"Son dos minutos exactos, yo lo suelo hacer en el fuego porque me gusta más, si lo haces en el microondas puede empezar a hervir, desparramarse y dejarlo hecho un desastre; y lo que es peor, ¡que te quedes sin chocolate!", advierte.

El chocolate a la taza de María José Muñoz Llavero es, en suma, el ejemplo de cómo una receta sencilla puede trascender generaciones y convertirse en un pequeño ritual doméstico. Un elixir que invita a disfrutar del placer de cocinar desde casa.

Acompañamientos y variantes

El chocolate a la taza se suele acompañar sobre todo con masas fritas y bollería esponjosa para mojar, aunque también admite opciones más ligeras o crujientes.



Los churros y las porras son el acompañamiento más tradicional en España, pero también se lleva bien con las ensaimadas, los bollos de leche (su miga tierna absorbe bien el chocolate), los croissants y las napolitanas de chocolate o crema.

Por último, si queremos un chocolate a la taza con un toque diferente, podemos agregarle nubes o malvaviscos, como en esta receta, o tomarlo con vino tinto (sí, sí), tal y como detallamos justo aquí.