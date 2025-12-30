Rebeca Llorca, experta en platos fáciles: "El mejor entrante de Nochevieja se hace con estos 3 ingredientes en 20 minutos"

0 votos

Mañana es Nochevieja, la última noche del año. Cuando el reloj se acerca a las 12:00 y las copas se llenan de burbujas, nadie quiere estar pendiente de cazuelas ni de hornos encendidos.

Esta velada pide recetas brillantes pero sencillas, bocados capaces de lucir en la mesa sin exigir media tarde de preparativos ni una lista interminable de ingredientes.

En un momento en el que se multiplican los brindis, las risas y las tradiciones (de las doce uvas al primer brindis con cava), tener un aperitivo rápido y resultón se convierte casi en un salvavidas culinario.

Para ello, Rebeca Llorca, conocida en redes como @enlacocinadebeca, nos trae la solución: unos saquitos de masa filo rellenos de mermelada de higo y queso brie.

Saquitos de masa filo, el mejor aperitivo para Nochevieja

Rebeca, natural de Alcoy, en Alicante, (aunque vive en Huesca), comparte con sus más de 22.000 seguidores de Instagram recetas fáciles, rápidas y saludables.

Sobre todo suele hacer postres y snacks 'fit', como trufas sin azúcar blanco, bizcochos sin horno y panes rápidos.

Para la noche en la que despediremos el 2025, la creadora de contenido ha ideado una receta de aperitivo muy interesante y de aspecto delicioso, para la cual sólo necesitamos tres ingredientes muy fáciles de conseguir: hojas de masa filo, mermelada de higo y queso brie.

Ingredientes Masa filo, un paquete de unos 250 g

Mantequilla de higo, un bote de unos 250 o 300 g

Queso brie, una cuña de unos 200 g Paso 1 Coge dos hojas de masa filo, coloca una encima de la otra, córtalas en cuatro partes iguales y pinta cada parte con un poco de aceite de oliva. Paso 2 Rellena cada parte con un trocito de queso brie y una o dos cucharadas de mermelada de higo. Paso 3 Cierra en forma de saquito y sella con dos palillos, atravesando el saquito en cada lado. Paso 4 Mételos en el horno durante 190 ºC unos 20 minutos o hasta que estén bien dorados. Paso 5 Sácalos del horno, retira los palillos y coloca en un plato.

Otras ideas de relleno

​Este aperitivo se presta a múltiples variaciones si le cambiamos el relleno. Siguiendo los mismos pasos, podemos conseguir bocados muy diferentes, tanto salados como dulces.

Rellenos salados con queso 1. Con queso de cabra, cebolla caramelizada y nueces picadas. 2. Con espinacas, queso feta y piñones. 3. Con queso crema, salmón ahumado y eneldo o cebollino. Rellenos de carne o pescado 1. Con pollo deshilachado, cebolla, curry en polvo y un poco de yogur. 2. Con atún en aceite, huevo duro, aceitunas negras y tomate concentrado. 3. Con ternera picada, zanahoria, apio y cebolla. Rellenos vegetarianos 1. Con pisto y queso rallado. 2. Con setas salteadas con ajo y perejil y queso crema. 3. Con calabacín y puerro salteados y ricotta o requesón. Rellenos dulces 1. Con manzana salteada con mantequilla, canela y azúcar y unas pasas o nueces. 2. Con plátano en rodajitas, nutella o crema de cacao y avellanas picadas. 3. Con queso crema, mermelada (de albaricoque o de frutos rojos) y almendras laminadas,

Consejos finales

Enfría siempre bien el relleno antes de montar los saquitos para que la masa no se rompa y no los rellenes demasiado para que se cierren bien y no se abran en el horno.

Asimismo, pinta la masa con mantequilla o aceite antes de hornear para que queden bien dorados y crujientes.