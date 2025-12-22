Jordi Roca (46), chef: "El entrante más fácil para Navidad se hace con 2 zanahorias y 2 puñados de queso rallado"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

No todo tiene que ser marisco y un asado contundente en la mesa de la cena de Nochebuena. La ocasión es perfecta para lucirse también con entrantes llenos de color y sabor que enamoran a primera vista y conquistan definitivamente cuando llegan al paladar.

Un buen ejemplo es esta ensalada templada de calabaza, mandarina y pesto rojo que propone el chef Jordi Roca. Tiene, literalmente, menos de 10 minutos de trabajo, que son los que se tarda en triturar los ingredientes del pesto, pelar dos mandarinas y dos zanahorias y emplatar, porque el resto, que es asar la calabaza y los boniatos, se hace solo en el horno o en la freidora de aire.

Es, además, un entrante ligero que puede venir muy bien si el plato principal es algo más pesado y lo que buscamos es equilibrar el menú para no llegar al postre clavados a la silla.

Elegante y de temporada

La base de calabaza y boniato, ingredientes principales de esta ensalada templada, aporta hidratos de carbono complejos, fibra y betacarotenos, fundamentales para la salud visual y el sistema inmunológico.

Las zanahorias, al ir crudas, conservan sus propiedades antioxidantes y añaden frescura y un toque crujiente que contrasta con la cremosidad de la calabaza y el boniato. Las setas salteadas, ricas en minerales como el selenio y con bajo contenido calórico, complementan la preparación con su sabor umami natural.

El pesto rojo con piñones, ajo, aceite de oliva y parmesano aporta grasas saludables, proteínas y micronutrientes esenciales como el zinc y el calcio, mientras que los tomates y el aceite de oliva virgen extra refuerzan el carácter antioxidante del plato.

Finalmente, la granada y los gajos de mandarina cierran la combinación con vitamina C y un toque cítrico que refresca y limpia el paladar.

Una receta con 3 estrellas Michelin

Ensalada naranja de Jordi Roca

El chef Jordi Roca, repostero de El Celler de Can Roca -3 estrellas Michelin-, propone esta sencilla receta de ensalada templada de calabaza y pesto en un vídeo subido a su canal de YouTube, Cosas de casa, donde el cocinero acostumbra a compartir sus creaciones con explicaciones muy sencillas y mucho sentido del humor.

Se trata de un plato cálido y reconfortante, lleno de guiños a la cocina de temporada, que cumple con la premisa de ser una comida digna de un día de fiesta sin renunciar ni al equilibrio desde el punto de vista nutricional ni a la sofisticación.