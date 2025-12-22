Jordi Roca (46), chef: "El entrante más fácil para Navidad se hace con 2 zanahorias y 2 puñados de queso rallado"
El chef Jordi Roca, repostero con 3 estrellas Michelin, en esta ocasión no usa la fruta para un postre, sino para preparar un original entrante que es perfecto para la cena de Nochebuena.
- Total: 45 min
- Comensales: 4
No todo tiene que ser marisco y un asado contundente en la mesa de la cena de Nochebuena. La ocasión es perfecta para lucirse también con entrantes llenos de color y sabor que enamoran a primera vista y conquistan definitivamente cuando llegan al paladar.
Un buen ejemplo es esta ensalada templada de calabaza, mandarina y pesto rojo que propone el chef Jordi Roca. Tiene, literalmente, menos de 10 minutos de trabajo, que son los que se tarda en triturar los ingredientes del pesto, pelar dos mandarinas y dos zanahorias y emplatar, porque el resto, que es asar la calabaza y los boniatos, se hace solo en el horno o en la freidora de aire.
Es, además, un entrante ligero que puede venir muy bien si el plato principal es algo más pesado y lo que buscamos es equilibrar el menú para no llegar al postre clavados a la silla.
Elegante y de temporada
La base de calabaza y boniato, ingredientes principales de esta ensalada templada, aporta hidratos de carbono complejos, fibra y betacarotenos, fundamentales para la salud visual y el sistema inmunológico.
Las zanahorias, al ir crudas, conservan sus propiedades antioxidantes y añaden frescura y un toque crujiente que contrasta con la cremosidad de la calabaza y el boniato. Las setas salteadas, ricas en minerales como el selenio y con bajo contenido calórico, complementan la preparación con su sabor umami natural.
El pesto rojo con piñones, ajo, aceite de oliva y parmesano aporta grasas saludables, proteínas y micronutrientes esenciales como el zinc y el calcio, mientras que los tomates y el aceite de oliva virgen extra refuerzan el carácter antioxidante del plato.
Finalmente, la granada y los gajos de mandarina cierran la combinación con vitamina C y un toque cítrico que refresca y limpia el paladar.
Una receta con 3 estrellas Michelin
El chef Jordi Roca, repostero de El Celler de Can Roca -3 estrellas Michelin-, propone esta sencilla receta de ensalada templada de calabaza y pesto en un vídeo subido a su canal de YouTube, Cosas de casa, donde el cocinero acostumbra a compartir sus creaciones con explicaciones muy sencillas y mucho sentido del humor.
Se trata de un plato cálido y reconfortante, lleno de guiños a la cocina de temporada, que cumple con la premisa de ser una comida digna de un día de fiesta sin renunciar ni al equilibrio desde el punto de vista nutricional ni a la sofisticación.
Ingredientes
Para la base
- Calabaza pequeña, 1 ud
- Zanahorias, 2 ud
- Boniato, 2 ud
Salteado
- Setas de temporada (boletus, níscalos, champiñones Portobello), 200 g
- Ajo, 2 dientes
- Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita
- Sal, al gusto
Pesto rojo
- Parmesano rallado, 2 puñados (aprox. 60 g)
- Piñones, 1 puñado (aprox. 30 g)
- Ajo, 2 dientes
- Tomates secos hidratados en aceite de oliva, 150 g
- Sal, al gusto
- Pimienta negra, al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
Toque final
- Mandarinas, 2 ud
- Granada, 1/2 ud
Paso 1
Precalentamos el horno a 180 °C. Cortamos la calabaza por la mitad a lo largo y la ponemos en la bandeja del horno junto a los boniatos enteros y sin pelar. Sabremos que están en su punto cuando podamos pincharlos fácilmente con un cuchillo y la piel se desprenda con facilidad de la pulpa. Tardarán unos 45 minutos, dependiendo del tamaño.
Paso 2
Lavamos bien las zanahorias y las laminamos sin quitarles la piel. Si tienen partes muy gruesas, las cortamos para conseguir láminas de tamaño uniforme.
Paso 3
En una sartén con un poco de aceite de oliva, salteamos las setas junto con los dientes de ajo finamente picados y una pizca de sal.
Paso 4
Para preparar el pesto rojo, trituramos los tomates secos, el parmesano rallado, los piñones y los dientes de ajo. Incorporamos sal, pimienta al gusto y aceite de oliva virgen extra en forma de hilo mientras vamos batiendo hasta conseguir una textura cremosa y untuosa.
Paso 5
Pelamos las mandarinas y separamos los gajos con cuidado, retirando todas las partes blancas. Hacemos lo mismo con la granada. Reservamos todo.
Paso 6
Montamos el plato disponiendo como base la calabaza asada sin piel y el boniato previamente cocido y cortado en trozos. Añadimos las zanahorias laminadas y las setas salteadas y vertemos por encima una cantidad generosa de pesto rojo.
Paso 7
Finalmente, colocamos los gajos de mandarina y los granos de granada.