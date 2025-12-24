Son rápidos, fáciles y muy elegantes: 5 aperitivos con solo 5 ingredientes para triunfar en la cena de Nochebuena
Os proponemos 5 ideas de canapés con inspiración francesa para darle un toque sofisticado a las mesas de Navidad.
Lo mejor de los aperitivos es que cualquiera puede lucirse en una cena con tanta tradición en España como la de Nochebuena, incluso sin saber cocinar. La sencillez de algunas opciones puede reducirse hasta algo tan sumamente sencillo como abrir un blíster de lonchas de jamón, un tarro de paté, unas latas de conservas o cortar unas cuñas de queso.
En esa especie de liturgia del recibimiento durante ese ratito previo a la cena, cuando los invitados van llegando y empiezan a interactuar unos con otros, los aperitivos son imprescindibles, por eso no me gusta esperar a servirlos cuando ya todos estamos sentados a la mesa.
Esto tiene ventajas para todos: los invitados pueden ir picando algo relajadamente mientras el cocinero da los últimos toques a los platos principales o se da una ducha rápida y cambia el delantal por un atuendo más festivo.
No cuesta mucho convertir el salón o el recibidor de nuestra casa en un improvisado buffet en el que nuestros invitados puedan servirse una bebida y picar algo para ir abriendo boca.
Se puede ofrecer algo rico que hayamos comprado ya listo para servir, como puede ser una buena empanada o una tabla de embutidos de nuestra charcutería de confianza o se puede elegir una temática y preparar algunos bocados acordes a ella. Hace unos días hablábamos de montar en casa nuestra propia barra de pintxos vascos.
Hoy os daremos algunas ideas más para preparar canapés inspirados en la cocina francesa. Comida en miniatura elegante y fácil de hacer con quesos, patés y mermelada que siempre son un éxito.
Trucos para triunfar con los canapés
El principal enemigo de los canapés es la humedad. Si la base se reblandece en exceso ya no serán tan agradables de comer, por eso su preparación debe dejarse siempre para el último momento.
Pero esta no es la única medida para evitar que el pan se ablande enseguida. Se puede hacer alguna cosa más para que no se reblandezcan:
- Tostar el pan. El pan tostado aguanta más tiempo que el pan fresco y, además, aporta una textura crujiente. Quedará mejor si no usamos pan fresco del día, así que los canapés también pueden ser una receta de aprovechamiento.
- Base protectora. Usar algún ingrediente impermeabilizante en contacto con el pan. Me explico, si queremos hacer un canapé de queso, aceitunas y anchoas, pondremos el queso sobre el pan para que haga de barrera, impidiendo el paso de la humedad que podrían aportar el resto de los ingredientes.
- Escurrir bien los ingredientes húmedos. Porque aunque pongamos una base protectora, no queremos un canapé ni aguado ni aceitoso.
- Jugar con distintos tipos de bases. Si necesitamos que los canapés aguanten más tiempo, en vez de pan, pueden utilizarse otras bases como tartaletas, galletas saladas, minivolovanes, crackers o pan de barco. Incluso pueden usarse bases vegetales como rodajas de pepino, hojas de endibias, hojas de cogollos de lechuga...
- Servirlos lejos de fuentes de calor. El calor es enemigo de los canapés, pues hace que los ingredientes más húmedos se pongan mustios más rápido.
- Salsas adecuadas. Elegiremos salsas que tengan consistencia espesa y aplicaremos solo pequeños puntos en sitios estratégicos que no estén en contacto directo con el pan.
5 recetas de canapés con solo 5 ingredientes
Una colección de recetas muy sencillas que serán un éxito en la cena de Nochebuena, en cualquier cena de picoteo y en el aperitivo de un domingo cualquiera, porque el año tiene 365 días y todos merecen ser disfrutados.
Canapés de queso brie con nueces y miel
Ingredientes
· Rebanadas de pan tipo baguette
· Queso brie
· Miel
· Nueces picadas
· Romero fresco picado
Preparación
Paso 1. Cortamos la baguette en rebanadas finas y las tostamos ligeramente. Yo suelo hacerlo en la freidora de aire, corto el pan en rebanadas de 4 o 5 milímetros, pulverizo un poco de aceite y las pongo 5 minutos a 195 ºC.
Paso 2. Colocamos una lámina de queso brie sobre cada rebanada de pan.
Paso 3. Rociamos con un hilo de miel.
Paso 4. Espolvoreamos las nueces troceadas y, si lo deseamos, decoramos con una hojita de romero fresco.
Canapés de salmón ahumado, un clásico que no falla
Ingredientes
· Rodajas de patata cocida al vapor
· Salmón ahumado
· Queso crema
· Eneldo fresco
· Limón
Preparación
Paso 1. Pasamos las rodajas de patata cocida por la sartén hasta que se doren por ambos lados, esperamos a que se enfríen un poco y las untamos el queso crema. Si queremos una opción más rápida, se pueden usar rebanadas de pan de centeno.
Paso 2. Colocamos una loncha de salmón ahumado sobre el queso crema.
Paso 3. Decoramos con un poquito de eneldo fresco y ralladura de limón.
Canapés de foie con mermelada de higos
Ingredientes
· Rebanadas de pan brioche
· Foie gras o algún paté rico
· Mermelada de higos
· Higos frescos
· Pimienta rosa
Preparación
Paso 1. Tostamos las rebanadas de pan brioche. El pan brioche lleva azúcar y se quema con mucha facilidad, por eso es preferible tostarlo siempre en la sartén para que podamos controlar que no se nos pase.
Paso 2. Untamos una fina capa de mermelada de higos.
Paso 3. Colocamos una rodaja de foie gras encima.
Paso 4. Decoramos con una lámina de higo fresco y espolvoreamos con un toque de pimienta rosa.
Canapés de champiñones gratinados
Ingredientes
· Champiñones frescos, 300 g
· Ajo, 1 diente
· Queso gruyere rallado, 100 g
· Aceite de oliva, 1 cucharada
· Mini tartaletas de masa brisa, 12 ud
Preparación
Paso 1. Salteamos los champiñones picados junto con el ajo en un poco de aceite de oliva hasta que estén dorados y se haya evaporado todo el jugo que hayan podido soltar.
Paso 2. Rellenamos las tartaletas con los champiñones salteados.
Paso 3. Espolvoreamos queso gruyere rallado por encima.
Paso 4. Gratinamos en el horno o en la freidora de aire hasta que el queso se derrita y esté ligeramente dorado.
Canapés de pera y queso azul
Ingredientes
· Peras
· Queso azul (roquefort, gorgonzola...)
· Avellanas tostadas picadas
· Miel
· Pan tipo crackers
Preparación
Paso 1. Cortamos las peras en rodajas finas, las pasamos por la plancha para que se caramelicen ligeramente y las dejamos enfriar.
Paso 2. Colocamos una lámina de pera sobre cada cracker.
Paso 3. Añadimos una pequeña porción de queso azul.
Paso 4. Decoramos con las avellanas tostadas troceadas y un hilo de miel.