José Andrés (56), chef, y su receta de hummus fácil para los aperitivos de Navidad: "Con 300 gramos de garbanzos de bote"

0 votos

Total: 3 min

Desde hace un par de semanas son muchos los usuarios de internet en España que se lamentan en las redes sociales por la retirada de uno de los productos más populares de Mercadona: el hummus.

La propia cadena que preside Joan Roig ha salido al paso de dichas quejas para explicar que no se trata de una retirada voluntaria, sino que se debe a un fallo en el suministro por parte del fabricante.

Rensika, la empresa, ubicada en la localidad barcelonesa de Rubí, que produce el hummus y el tzatziki que comercializan Mercadona y otros supermercados españoles, ha tenido una incidencia en sus instalaciones y se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Aun así, lamentan que el desabastecimiento durará un poco y no esperan tenerlo en breve. Esto quiere decir que es posible que, si queremos disfrutar de alguna variedad de hummus como entrante en las reuniones navideñas, necesitemos un plan B.

El hummus superfácil de José Andrés

Receta de hummus de José Andrés

Por suerte, hacer hummus nosotros mismos es algo muy fácil y rápido. Más aún siguiendo los consejos del chef José Andrés, que explicó cómo hacer su versión de la receta en uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés que se emitía hace años en RTVE.

El cocinero asturiano propone una receta práctica, accesible y sin complicaciones innecesarias. Insiste en que la calidad de los ingredientes es el factor decisivo para obtener un buen resultado, empezando por los garbanzos.

Aunque indica que "lo mejor de todo, si tuvieras tiempo, es que tú mismo te los pongas en remojo el día anterior y tú los cocines", admite que con 250-300 gramos de unos buenos garbanzos de bote ya cocidos tendremos suficiente para hacer un hummus superrápido y muy rico.

Otro ingrediente clave para preparar hummus es el tahini, que también podríamos hacer nosotros mismos triturando semillas de sésamo tostadas hasta obtener una pasta.

José Andrés explica que él prefiere no abusar de esta pasta de sésamo, especialmente para quienes no están acostumbrados a su sabor intenso. Lo mejor es buscar un equilibrio que para que no oculte el sabor del garbanzo.

El punto ácido se consigue con zumo de limón, un elemento que considera imprescindible: "El hummus siempre ha llevado un poquito de acidez", recuerda mientras prepara la receta. Además, aunque explica que no es habitual en la receta clásica, a él le gusta darle un toque final de ralladura de limón para que resulte más aromático.

El chef también hace un apunte sobre la textura final, que debe ser cremosa y homogénea. Para conseguirla, será necesario triturarlo todo con una batidora potente o un robot de cocina y, si es necesario, utilizar una parte del líquido de cocción.

Ingredientes Garbanzos cocidos, 300 g

Agua de cocción o de la conserva de los garbanzos, 30 ml

Tahini (pasta de sésamo), 1 cucharadita

Zumo de limón fresco, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas y un poco más para el toque final

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Ralladura de limón, al gusto

Semillas de sésamo, al gusto Paso 1 Colocamos los garbanzos cocidos y escurridos en el vaso de una batidora o procesador de alimentos y reservamos una pequeña cantidad del líquido de la cocción o de la conserva. Paso 2 Incorporamos el tahini, el zumo de limón, el pimentón dulce y el aceite de oliva virgen extra. Paso 3 Trituramos todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea, fina y untuosa. Si es necesario, añadiremos una pequeña cantidad del líquido de la conserva para facilitar el triturado y la emulsión. Paso 4 Servimos el hummus en un plato llano, extendiéndolo con ayuda de una cuchara mediante un movimiento circular desde el centro hacia el exterior para alisar la superficie. Paso 5 Para terminar, espolvoreamos con la ralladura de limón y las semillas de sésamo, y añadimos un pequeño hilo de aceite de oliva en el centro antes de servir. Podemos acompañarlo de pan tostado y crudités de verduras.

Variantes del hummus clásico

Debido al problema en la fábrica, las tres variantes de hummus que vende Mercadona han desaparecido de sus lineales, pero ese no es motivo para el que desaparezcan de nuestras mesas.

A continuación, os dejamos unas cuantas ideas para "tunear" el hummus que pueden ser perfectas para servir un surtido como aperitivo.