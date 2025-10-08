Alfredo Vozmediano, chef, y su truco para unas croquetas más cremosas: "Hay que añadir caldo a la bechamel, no solo leche"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 6

Con el otoño no llegan solo los potajes, también podemos dar por inaugurada la temporada de los cocidos. Y, como bien dice el chef Alfredo Vozmediano, si hay algo mejor que el cocido madrileño, eso son todos los platos que pueden hacerse con las sobras.

Y si tenemos que elegir a la reinas indiscutibles de la cocina de aprovechamiento en España, esas son sin duda las croquetas. ¿Acaso hay algo más rico que unas croquetas de cocido con una bechamel ultracremosa y un rebozado hipercrujiente?

Porque exactamente así son las que nos propone este joven cocinero madrileño. Llenas de sabor y con una bechamel tan cremosa que se funde en la boca gracias al "secreto" que ha compartido con todos sus seguidores en YouTube.

La croqueta de cocido perfecta

Croquetas de cocido de Alfredo Vozmediano

En un vídeo que cuenta con casi medio millón de reproducciones, el chef Vozmediano no solo muestra con detalle cómo preparar sus fabulosas croquetas, sino que comparte algunos trucos muy valiosos que son la clave para que cualquiera consiga hacerlas en casa con resultados igual de buenos.

El primer punto clave que señala Alfredo Vozmediano hace referencia a la elección de la carne. Él aconseja utilizar únicamente morcillo -jarrete-, pollo y jamón y evitar las partes con más grasa como el tocino, el chorizo o la morcilla.

Todas las carnes que se utilicen deben cortarse muy bien con el cuchillo para que no queden hebras largas que estropearían la textura de la croqueta.

El segundo punto, que es el truco que poca gente conoce, tiene que ver con que las croquetas de cocido quedan mucho más ricas si, en vez de usar solo leche para hacer la bechamel, se utiliza una mezcla hecha con mitad de leche y mitad del caldo del cocido concentrado.

Este caldo concentrado tiene una doble función; por un lado, aporta muchísimo "sabor a cocido" a las croquetas y, por otro, al tratarse de un caldo muy rico en colágeno -gelatina natural- hace que la bechamel endurezca más al enfriarse y esto es algo maravilloso, pues facilita mucho la tarea de darles forma a las croquetas.

El tercer punto clave es el secreto para un rebozado crujientísimo. En primer lugar, una finísima capa de harina, después huevo batido y, para terminar, una capa de una mezcla hecha con 3 partes de pan rallado grueso y una parte de panko.

El supertruco A la hora de empanar las croquetas, el chef recomienda usar una mano para los ingredientes secos (harina, pan rallado) y otra para los líquidos (huevo), así evitaremos que las manos se cubran de costras de rebozado.