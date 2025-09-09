Dani García (49), chef, contundente: "Para dar forma a las croquetas muy cremosas sin esfuerzo, éste es el truco"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4-6

¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación de echar más harina a la masa de las croquetas para no tener que sufrir boleándolas?

Esta acción, que, sin duda, nos facilita la tarea; nos aleja con la misma facilidad de la croqueta perfecta. Esa con la que todos soñamos: crujiente por fuera y muy cremosa por dentro.

Entonces es cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacen los restaurantes y los grandes cocineros para hacer esas croquetas en las que la bechamel fluye de tan cremosas que son? ¿Cómo se le puede dar forma y rebozar algo que no es un líquido pero casi?

La respuesta a estas preguntas es sencilla. Los cocineros profesionales hacen "trampa", la masa de esas croquetas tiene truco; pero, por suerte, es algo tan simple que cualquiera de nosotros podemos hacerlo también en casa.

El truco para dar forma a las croquetas cremosas

Croquetas marineras de Dani García

El chef Dani García no necesita presentación. Es uno de los pocos cocineros que han conseguido llegar a lo más alto de la guía Michelin en España, pues su restaurante de Marbella llegó a ser reconocido con las codiciadas tres estrellas.

Pero, además de tener un enorme talento que le ha servido destacar en el mundo de la alta cocina, el chef malagueño es también un gran defensor de la cocina tradicional. No es extraño verlo en sus redes sociales o en televisión cocinando su versión de los platos "de toda la vida".

Como en este episodio del programa Hacer de comer, emitido hace algunos años por RTVE, en el que el chef cocina unas "croquetas marineras" y aprovecha para explicar cuál es el secreto mejor guardado de los restaurantes.

El "gran truco", como él mismo lo define, no es otra cosa que añadir una pequeña cantidad de gelatina a la masa. No da sabor, pero con ella se consigue que la masa, una vez fría, se vuelva sólida. Así, podremos manipularla y darles forma a las croquetas sin esfuerzo alguno.

Como el efecto de la gelatina es "reversible", al aplicar calor a la bechamel durante la fritura, ésta recuperará su cremosidad. No hay más, esa es toda la "magia".

Durante la elaboración de la receta, Dani García también nos da otros consejos que son claves si queremos hacer en casa unas croquetas como de restaurante.

El primero es que la harina hay que cocinarla sí o sí, si al añadir la harina a la mantequilla no la cocinamos durante dos o tres minutos, dejará un desagradable sabor a harina cruda. Dani García considera esto un aspecto vital.

Durante la cocción, dice el cocinero que es "importantísimo" que la bechamel hierva a borbotones en todo momento y que hay que incorporar los "tropezones" en el orden correcto. En este caso, primero las gambas y los chipirones crudos, a continuación la tinta de calamar y, fuera del fuego, los mejillones ya cocidos

Dani García aconseja también cubrir la masa con papel film "a piel", es decir, en contacto directo con la masa para que no se forme costra, y dejarla enfriar a temperatura ambiente antes de guardarla en la nevera durante al menos ocho horas.