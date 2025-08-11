Jesús Sánchez (61), chef, sobre el truco que lleva las bravas a otro nivel: "Hay que cocer las patatas antes de freírlas"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 1

Las patatas bravas son una de las raciones más populares de la "cocina de taberna" en España. La experiencia de descubrir ciudades como Madrid o Barcelona no sería lo mismo sin poder disfrutar de una tapa de "bravas" a la hora del aperitivo.

No son una receta "de toda la vida", sino una tapa sencilla y sabrosa surgida en los bares durante la posguerra, cuando había poco presupuesto para gastar y una necesidad imperiosa de atraer clientela.

Las patatas bravas eran baratas, saciantes y sabrosas, el mix perfecto para tener éxito en una época en la que España luchaba por salir del hambre y la miseria.

Con este origen y tratándose de algo tan simple, unas patatas con una salsa picante, no es de extrañar que cada cocinero tenga sus propios trucos y recetas, como el chef Jesús Sánchez que, con una sencilla receta, las hace subir de categoría.

Las patatas toreras de Jesús Sánchez

El chef Jesús Sánchez, uno de los cocineros más prestigiosos de nuestro país, al frente de sus restaurantes Cenador de Amós en Villaverde de Pontones (Cantabria) con 3 estrellas Michelin y Amós en Madrid, ha compartido su particular versión de este clásico del tapeo.

En las redes sociales, el chef es famoso por sus "recetas con la gorra", una serie de vídeos de muy corta duración en los que el cocinero da rienda suelta a su creatividad y a su gran sentido del humor preparando pequeños bocados, muy fáciles de hacer, pero a la altura de las estrellas que brillan en su restaurante.

Una de las últimas recetas de esta categoría ha sido unas patatas que él ha bautizado como "toreras" en lo que parece ser un guiño al popular pincho elaborado con encurtidos que también se conoce como "banderilla".

Las patatas toreras de Jesús Sánchez son la digievolución de las bravas, el salto al siguiente nivel de la tapa de chiringuito para convertirse en un bocado gourmet y sin complicarse nada la vida.

¿El truco? Bien fácil, Jesús Sánchez parte de una patata cocida con piel, que puede prepararse con antelación, para que la fritura final, que busca una superficie dorada sea mucho más rápida.

Y es, precisamente, en el momento de freír, cuando el chef se saca el as que tiene guardado en la manga, otro pequeño truco con el que consigue que las patatas queden muy crujientes por fuera. Es algo que ya os hemos contado en COCINILLAS y consiste en pasar las patatas por maicena antes de freírlas.

Una vez fritas las patatas, el chef las termina con una mayonesa picantona, por lo que, en definitiva, es una receta facilísima de hacer, pues hasta podría hacerse para aprovechar unas patatas cocidas que hayan sobrado y no es necesario hacer una salsa elaborada que requiera horas de cocción.