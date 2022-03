Si no se tiene mucha práctica haciendo croquetas, para que todas las croquetas queden con un tamaño uniforme lo que nunca falla es pesar las porciones con una báscula o, si no tenemos una a mano, se pueden coger las porciones con ayuda de una cuchara de las de hacer bolas de helado

Para el rebozado, no tenemos que depender siempre del huevo , sino que podemos disponer de un producto de despensa, la Fijarina , que lo sustituye de manera más eficiente ya que sella mejor la masa ayudando a que no se rompan al freírse. Además de ser un producto apto para alérgicos al huevo, también es apto para preparar platos completamente veganos.

Para conseguir unas croquetas perfectas, es clave controlar la temperatura del aceite durante la fritura, la temperatura perfecta para freír croquetas está entre 170 y 180 ºC. De esta manera, evitamos que, por un lado, se calienten demasiado y no exploten, y por otro, que no se impregnen de aceite, ni se quemen. Si usas una freidora con regulador de temperatura es muy fácil. Si usas una sartén, es importante que sea honda y no muy grande y que utilices un termómetro digital de cocina que te servirá para controlar la temperatura del aceite. También es importante no freír muchas croquetas a la vez, porque así conseguiremos mantener constante la temperatura del aceite.