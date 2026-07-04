José Andrés (56 años), chef: "El mejor sándwich no lleva jamón York; usa 30 g de ibérico, 35 de queso gallego y pan de pueblo"

El chef José Andrés en un montaje de El Español fozrocket iStock

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Para muchas generaciones de españoles, el sándwich mixto es desayuno en cafetería de carta plastificada, merienda infantil, viajes por carretera...

Su llegada a España se produjo en los años cincuenta, cuando las cafeterías empezaron a formar parte del paisaje urbano de ciudades como Madrid y Barcelona.

Se adaptó enseguida porque era sencillo, barato, rápido y muy fácil de comer. No competía con el bocadillo de barra crujiente, sino que ofrecía una versión más para todos los públicos.

Su éxito fue tan grande que sería difícil encontrar a alguien que no sepa de su existencia. Aunque en Barcelona, tiene hasta su propio nombre: el bikini, en honor a la discoteca que lo hizo popular.

El sándwich mixto que enamoró a José Andrés

Aunque se necesiten muy pocos ingredientes, del sándwich mixto hay tantas versiones como cocineros. Algunas exquisitas, otras que lo mejor es olvidarlas.

Pero la que no se debe olvidar es la versión que hace unos años entusiasmó al chef José Andrés en el restaurante Tapas 24 del chef Carles Abellán en Barcelona.

Fue durante la grabación del programa José Andrés & Family, que se emitió hace unos tres años en la antigua HBO y tanto le gustó la propuesta de Abellán al chef asturiano que no dudó en crear su propia versión para compartirla en su newsletter 'Longer Tables'.

Con queso San Simón y pan de pueblo

Para elaborar su sándwich, el chef José Andrés se olvida del tradicional pan de molde y lo sustituye por un mollete. Según explica, un par de rebanadas de pan rústico o de pueblo también serían adecuadas.

En vez de jamón cocido, sugiere emplear unas lonchas de jamón ibérico o, en su defecto, jamón serrano para una versión más económica.

Como queso elige uno poco habitual en este tipo de preparaciones, el San Simón. Un delicioso queso gallego ahumado y adictivamente fundente que resulta irresistible. Otra opción, explica, sería un gouda ahumado.

Y para darle el "toque del chef" y hacer el sándwich aún más suculento, José Andrés unta las rebanadas de pan con una mantequilla de trufa que le da muchísimo sabor.

La trufa y la pasta de trufa son ingredientes que utilizan muchos chefs profesionales para un toque gourmet, pero no siempre son accesibles y mucho menos los de buena calidad. Un sustituto que se puede usar para dar un toque terroso, como a bosque, es un champiñón Portobello rallado. Igualmente, si untas el pan solo con mantequilla, el resultado será magnífico.

Ingredientes para hacer el mejor sandwich mixto del chef José Andrés Para la mantequilla de trufa Mantequilla con sal, 2 cucharadas

Pasta de trufa, 1 cucharada Para el sándwich Mollete de pan, 1 ud (o 2 rebanadas de pan de pueblo)

Jamón ibérico, 30-40 g

Queso San Simón, 35 g

Mantequilla de trufa, 2 cucharadas

Aceite o mantequilla, para engrasar la plancha o la sartén Paso 1 Sacamos el jamón de la nevera al menos 10 minutos antes de utilizarlo. Y también cortamos suficientes lonchas de queso San Simón y reservamos. Paso 2 Batimos la mantequilla hasta que tenga textura de pomada y la mezclamos con la pasta de trufa. Reservamos. Paso 3 Cortamos el mollete a lo largo con ayuda de un cuchillo de sierra. Untamos cada una de las partes con la mantequilla de trufa. Ponemos el queso y el jamón bien repartidos y cerramos el bocadillo. Paso 4 Engrasamos una sartén con un poco de aceite o mantequilla, colocamos el mollete y lo tapamos con un trozo de papel de horno. Paso 5 Ponemos encima algo de peso. Una sartén o cazo de hierro nos pueden servir. Cocinamos unos 10 minutos por cada lado a fuego medio.

El queso San Simón

El queso San Simón da Costa es una joya gastronómica gallega con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), elaborada en la comarca de Terra Chá, en la provincia de Lugo.

Se trata de un queso curado que destaca por su forma cónica que recuerda a una peonza y por el característico tono dorado de su corteza ahumada. Se elabora con leche cruda o pasteurizada.

Uno de los aspectos más distintivos de este queso es su ahumado con madera de abedul, lo que le otorga un sabor característico, ligeramente dulce, con matices tostados y un aroma muy particular.

El interior del queso es firme, de textura compacta y color amarillo pajizo. Su sabor es equilibrado, elegante y cremoso en boca, con un retrogusto persistente, pero delicado.

Puede encontrarse en piezas de 1 kg, que se venden enteras o cortadas en mitades y en piezas de medio kilo que se conocen como 'bufones'. La forma de lonchearlo es cortando perpendicular al eje vertical, es decir, cortando lonchas circulares o semicirculares.

Es un queso versátil que puede degustarse solo, en tablas, o fundido en recetas que requieran un toque especial como este sándwich que propone el chef José Andrés.