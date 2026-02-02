Noelia, cocinera: "Para la mejor ensaladilla, corta la zanahoria en trozos grandes y pon la mayonesa antes de triturar"

0 votos

Comensales: 6

En España, la ensaladilla rusa ha encontrado su hábitat natural en el bar. Servida en ración, en tapa o sobre una simple rebanada de pan, ha pasado de ser un plato casero de verano a convertirse en objeto de culto gastronómico. No faltan rutas de ensaladillas, concursos y rankings que coronan cada año a las mejores del país.

En las cartas conviven dos grandes escuelas. Por un lado, la ensaladilla 'de toda la vida', de corte tradicional, donde domina el sabor a atún, huevo y mayonesa, con un punto dulce de la zanahoria.

Por otro, versiones más contemporáneas, que afinan el corte de los ingredientes, controlan al milímetro la proporción de salsa y buscan matices adicionales con mariscos, encurtidos de autor o mayonesas ligeras emulsionadas al momento. Y, entre ambas, una mayoría silenciosa de bares de barrio que siguen ejecutando la receta heredada de madres y abuelas.

Pero, más allá del paladar, la ensaladilla rusa funciona como un termómetro de la cocina de un establecimiento. Unas patatas mal cocidas, una mayonesa pesada o un exceso de frío pueden arruinar el conjunto; por el contrario, una ensaladilla equilibrada, jugosa y bien aliñada suele delatar un cuidado que se extiende al resto de la carta. Para muchos clientes, es el pedido de prueba: si la ensaladilla convence, el resto merece una oportunidad.

Ensaladilla rusa de Noelia Gamero

Noelia Gamero, cocinera y divulgadora gastronómica española conocida por su proyecto 'Cocina con Noelia' —centrado en recetas caseras y tradicionales que huelen a hogar—, ha publicado en redes su receta personal de la ensaladilla rusa.

Con sus más de 650.000 seguidores de TikTok ha compartido el vídeo donde explica paso por paso la elaboración. Todos los detalles de esta delicia, justo abajo.

Ingredientes Patatas, 2-3 (400 g)

Zanahorias, 3

Huevos, 4

Atún o bonito, 350 g

Mayonesa, 350 g

Pimientos de piquillo, 3

Aceitunas deshuesadas, 20 ud

Pepinillos agridulces, 60 g Paso 1 Lava las patatas, ponlas en una cazuela y cúbrelas con agua fría y un pellizco de sal. Luego pela las zanahorias y ponlas a cocer junto con las patatas. El tiempo dependerá del tamaño de la patata, pero aproximadamente tardarán 30 minutos desde que empiecen a hervir. Paso 2 En un cazo aparte cuece los huevos 12 minutos. Antes de apagar el fuego, pincha las patatas con un cuchillo para asegurarte que están bien cocidas. Deja que se templen. Paso 3 Pela las patatas y los huevos y pica en cuartos las patatas, las zanahorias y los huevos, reservando 1 yema para la decoración final. Paso 4 Cuando los huevos estén templados (no los dejes enfriar), ponlos en un bol amplio con la mayonesa y prensa con unas varillas manuales hasta obtener una textura cremosa. Paso 5 Desmiga el atún y pica muy fino los pimientos, los pepinillos y las aceitunas, usando, si puedes, un procesador. Paso 6 Incorpora todo al bol y mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien integrados. Paso 7 Finalmente, sirve en una fuente, decorando al gusto con yema rallada.

#ensaladilla #cocinacasera #cocinaespañola #españa #gastronomia #casero #tradicional #recetasdesiempre #recetatradicional ♬ sonido original - Noelia Gamero @cocinaconnoelia La ENSALADILLA RUSA es una de las recetas más queridas y emblemáticas de la cocina española. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel importante en la gastronomía de España y se ha convertido en un plato esencial en temporada de verano. Ingredientes para 6 raciones: • 2-3 patatas (400 gr) • 3 zanahorias • 4 huevos • 350 gr de atún o bonito • 350 gr de mayonesa • 3 pimientos de piquillo o 1/2 pimiento rojo asado • 60 gr de aceitunas deshuesadas (20 ud) • 60 gr de pepinillos agridulces Elaboración: Lava las patatas, ponlas en una cazuela y cúbrelas con agua fría y un pellizco de sal. Pela las zanahorias y pon a cocer junto con las patatas. El tiempo depende del tamaño de la patata pero aproximadamente tardarán 30 minutos desde que comienzan a hervir. En un caso aparte cuece los huevos durante 12 minutos. Antes de apagar el fuego pincha las patatas con un cuchillo para asegurarte que están bien cocidas. Deja templar. Pela las patatas y los huevos. Pica en cuartos las patatas, las zanahorias y los huevos, reservando 1 yema para la decoración final. Cuando están templados, no dejes enfriar. Ponlos en un bol amplio con la mayonesa y prensa con unas varillas manuales hasta obtener una textura cremosa. Desmiga el atún. Pica muy fino los pimientos, los pepinillos y las aceitunas, usando si tienes disponible, un procesador. Incorpóralos al bol. Mezcla hasta que todos los ingredientes están integrados. Emplatado: Sirve en una fuente, decorando al gusto con yema rallada. #ensaladillarusa

Noelia vive en Madrid, trabaja como administradora en un colegio y compatibiliza este trabajo con la creación de contenido culinario en redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube y su propio blog), donde acumula, como decimos, cientos de miles de seguidores.

Está casada y es madre de cinco hijos, algo que ella misma vincula mucho con su forma de cocinar y con la organización de los menús familiares.

Su cocina se basa en platos tradicionales españoles, con ingredientes sencillos y frescos, enfatizando la cocina de diario y los guisos de toda la vida, como las lentejas tradicionales de puchero o el guiso de garbanzos y pollo con calabaza y repollo.

Además, es autora del libro de recetas La cocina casera de Noelia, donde recoge muchas de estas preparaciones inspiradas en los sabores y olores de su infancia y de sus abuelas.