María Lo, cocinera: "El pollo al horno no queda jugoso solo con aceite; el truco está en usar 100 g de mantequilla"

Preparar un buen pollo al horno requiere de una combinación de técnica y sabor, y aunque el proceso puede parecer un tanto laborioso, merece la pena por el resultado final que se puede obtener, con una piel crujiente por fuera y una carne jugosa por dentro.

De la mano de María Lo, ganadora de MasterChef 10, podemos conocer la mejor forma de preparar el pollo al horno, y con solo seguir una serie de sencillos pasos podemos conseguir un excelente resultado, sobre todo teniendo en cuenta su truco clave.

En su caso, la cocinera ha compartido a través de su cuenta de Instagram (@marialomchef10) el paso a paso para conseguir ese pollo al horno perfecto, en el que el protagonista desde el primer momento es el aroma.

Ingredientes del pollo al horno jugoso 1 pollo eviscerado

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Pimienta negra

1 manzana

5 chalotas

2 patatas

100 g de mantequilla

3 dientes de ajo

1 cucharada de romero fresco

1 vaso de vino oloroso Paso 1 Pela y corta las patatas en rodajas. Corta la manzana en gajos y pela y trocea las chalotas. Colócalo todo en una bandeja de horno y precocina al vapor a 100 ºC durante 15 minutos. Paso 2 Despieza el pollo, úntalo con aceite de oliva y salpimienta. Déjalo reposar mientras termina la precocción de la guarnición. Paso 3 Añade el pollo a la bandeja con la guarnición y cocina al vapor otros 15 minutos a 100 ºC. Paso 4 Mezcla la mantequilla con el romero picado, el ajo rallado, sal y pimienta. Paso 5 Saca la bandeja del horno y cambia la función a calor seco, 220 ºC arriba y abajo. Paso 6 Seca bien la piel del pollo con una servilleta y píntala con la mantequilla aromatizada. Añade el vino oloroso a la bandeja. Paso 7 Hornea durante 15-20 minutos, hasta que el pollo esté bien dorado y la piel crujiente.

Los errores más frecuentes

Si se siguen las indicaciones de María Lo podemos conseguir un delicioso pollo al horno, con jugosidad en su interior y crujiente por fuera. Para lograrlo, es importante tener en cuenta cuáles son los principales errores que se cometen en la cocina con este plato. Algunos de ellos son:

Temperatura: Cocinar con demasiada prisa no es para nada recomendable, por lo que al preparar la carne de pollo habrá que tratarla con el mismo cuidado que otras carnes. Se debe sacar un rato antes del frigorífico y evitar un choque de temperaturas brusco que afecte al resultado final.

Corto de sazón: No echar suficiente sal y pimienta en los asados es un error muy frecuente y que tiene difícil solución. Dado que es una carne sosa por naturaleza, será necesaria una buena cantidad de sal y pimienta para conseguir el mejor pollo al horno.

Corte de mariposa: Si no se tiene mucho control sobre asar un pollo entero y no hay que complicarse la vida dándole la vuelta, una buena forma de asarlo en casa es con el conocido corte de mariposa. En este caso, se parte el pollo por la espalda y se abre sobre la fuente, permitiendo que se cocine de manera más uniforme.

El tamaño importa: Es necesario tener en cuenta el tamaño del pollo y no elegir uno demasiado grande, puesto que podría complicar los tiempos en el horno. Los pollos de unos 1,3-1,4 kilos se hacen mejor, pues necesitan menos tiempo y quedan más jugosos.

Estos son algunos de los errores más habituales que nos encontramos a la hora de preparar un buen pollo al horno, recordando que los expertos aconsejan darle su tiempo para que los jugos se asienten dentro, por lo que no se debe trinchar recién sacado del horno, pues se secará un poco.

Una vez que se le ha dado su tiempo, con ayuda de un buen cuchillo, se separarán los cuartos en la unión del hueso, para luego hacer lo propio con las alitas y, finalmente, separar las pechugas haciendo un corte recto por el esternón.