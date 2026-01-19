Diego Domínguez, cocinero: "La tortilla de patatas 'a la vasca' se hace con una lata de 250 g de bonito, vinagre y sal"

0 votos

Diego Domínguez Almudévar, conocido en Internet como @diegodoal, ha reabierto el debate de la tortilla con o sin cebolla, pero llevándolo un paso más allá: ¿tortilla con txapela o sin txapela?

Antes de que los cocinillas más puritanos se lleven las manos a la cabeza, nos explicamos. La tortilla de patatas con txapela es una variante típica del norte de España que consiste en que a una tortilla 'normal' se le pone encima un relleno y se cubre con una fina tortilla francesa, a modo de boina o txapela (la boina tradicional vasca).

Ese relleno suele elaborarse a partir de atún o bonito con mayonesa, como si fuese una ensaladilla, y la capa de huevo que funciona como txapela tiene que ser muy fina, casi como si fuese un crepe.

También se preparan otros rellenos como jamón y queso, ensaladilla con jamón y alioli, o mezclas de verduras y otros ingredientes, dependiendo del chef y de la zona.

Surge como variante de la 'tortilla preñada': en lugar de meter el relleno dentro, se coloca por encima. Es habitual servirla en formato de pintxo o entera para compartir, cortándola en porciones.

Tortilla con txapela

Diego, uno de los creadores de contenido gastronómico más conocidos en España en este momento, con cerca de 600.000 seguidores en Instagram, ha publicado en sus redes un vídeo de su receta de esta original tortilla.

El cocinero explica cada paso de manera amena y sencilla, para que todo el mundo sea capaz de prepararla en casa. Además, ha propuesto una "lluvia de ideas" sobre otros posibles rellenos que podría tener la tortilla: "de masa de croquetas, de albóndigas, de fabada...". Todos los detalles, a continuación.

Ingredientes Patatas agria/kennebec, 1,25 kg

Cebolla, 1

Huevos, 7

Yemas, 4

Sal

Bonito, lata de 250 g

Huevo, 1

Vinagre, un chorrito

Sal, una pizca

Aceite de oliva suave para freír Paso 1 Pela, corta y lamina las patatas. Lávalas en un bol con agua para retirar el exceso de almidón. Pica la cebolla y reserva. Paso 2 Añade las patatas en una sartén a fuego medio y las cubrimos con aceite de oliva suave. Paso 3 Para el relleno, en un recipiente apto para batidora de mano, pon un huevo, sal y vinagre. Abre la lata de bonito y añade el aceite de la lata también al recipiente, y un poco más de aceite de oliva. Emulsiona con la batidora y, después, combina la mezcla resultante con el bonito en un bol. Paso 4 Cuando las patatas se deshagan al moverlas en la sartén, agrega la cebolla, y sube el fuego a medio alto. Fríe todo hasta que esté dorado y luego escurre las patatas con ayuda de un escurridor. Paso 5 Bate los 7 huevos y las 4 yemas en un bol e incorpora las patatas ya escurridas y una pizca de sal. Mezcla todo bien. Deja que empape unos 10 minutos. Paso 6 Luego prueba la mezcla, corrige el punto de sal si es necesario, y lleva todo a la sartén precalentada sobre fuego medio alto con un poco de aceite. Menea bien la sartén un minuto y dale la vuelta a la tortilla con ayuda de un plato. Deja cocinar otro minuto y vuelve a darle la vuelta. Paso 7 Para terminar, sólo falta cocinar una capa finita de 1 huevo en la misma sartén, cubrir la tortilla con la mezcla de bonito y, encima, poner la capita de huevo o 'txapela'.

Se desconoce cuándo surge 'oficialmente' esta tortilla, pero se cree que fue a principios de los años 90 y se considera un invento de barra de bar en Euskadi, donde las tortillas con relleno encima y cubiertas con una fina tortilla francesa se popularizan como pintxo.

Muy pronto se asocia también a Cantabria (a veces como "tortilla cántabra" o "estilo Santander"), donde se hace desde hace décadas con relleno de bonito y mayonesa.

Es a partir de 2010 cuando la propuesta se expande y se hace popular en otros puntos de España (Barcelona y Madrid sobre todo), gracias a bares especializados y a la viralidad de vídeos y recetas en medios y redes.