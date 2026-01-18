María Lo, cocinera: "Para una tortilla de patata jugosa, hay que dejar reposar la patata frita dentro del huevo"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 2

La tortilla de patatas es uno de los platos más reconocibles de la gastronomía española y una presencia habitual en bares, casas y restaurantes de todo el país. Sencilla en apariencia, su preparación esconde muchos matices que marcan la diferencia entre una tortilla correcta y una realmente memorable.

Más allá del eterno debate sobre la cebolla, el verdadero reto está en lograr el punto exacto de jugosidad. Una textura cremosa por dentro, bien ligada, pero sin llegar a quedar cruda, sigue siendo el objetivo de muchos aficionados y profesionales de la cocina.

En este contexto, la cocinera María Lo, ganadora de MasterChef 10, ha compartido a través de sus redes sociales una de sus versiones favoritas de este plato tan popular. Una tortilla enriquecida con chistorra, queso y cebolla caramelizada, pensada para conseguir un resultado meloso y lleno de sabor.

La propuesta combina ingredientes clásicos con pequeños gestos técnicos que elevan el conjunto. Desde el tratamiento de la cebolla hasta el reposo de la patata en el huevo, cada paso busca mejorar la textura final sin complicar la elaboración.

Uno de los consejos que destaca la cocinera es cómo trabajar la cebolla caramelizada. Para evitar que se oscurezca demasiado o se agarre al final de la cocción, recomienda añadir pequeños chorros de agua y remover con suavidad, logrando así un color más homogéneo y un sabor equilibrado.

Otro de los puntos clave está en el tratamiento de la patata. Para que la tortilla quede jugosa sin resultar cruda, María Lo insiste en dejar reposar la patata frita dentro del huevo batido, permitiendo que se rehidrate y absorba parte del líquido antes de cuajarla.

El punto justo de la tortilla

El grado de cuajado sigue siendo uno de los grandes debates alrededor de la tortilla de patatas. Hay quienes la prefieren muy hecha y compacta, otros apuestan por un interior apenas cuajado y algunos buscan incluso una yema casi líquida.

En este caso, la chef se decanta por un término medio: una tortilla melosa, con el interior cremoso y suave, pero perfectamente ligada. Un punto que resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan de una textura untuosa sin renunciar a la seguridad en el plato.

La tortilla de patata de María Lo

La receta comienza con la preparación de la cebolla caramelizada, que puede hacerse con antelación. Mientras tanto, se pelan y chascan las patatas, se lavan y se dejan escurrir antes de freírlas en abundante aceite a temperatura media.

La chistorra se cocina aparte, desmenuzada y sin piel, hasta que esté bien hecha y haya soltado su grasa. El queso se corta en dados pequeños para que se funda con facilidad en el interior de la tortilla.

Una vez fritas las patatas y bien escurridas, se mezclan con los huevos batidos, la chistorra, el queso, una cucharada de cebolla caramelizada y sal al gusto. La mezcla se deja reposar unos minutos antes de cuajarla en la sartén, controlando el fuego y el tiempo para lograr el interior meloso que caracteriza esta versión.

El resultado es una tortilla intensa, jugosa y equilibrada, ideal para servir como plato principal o como pincho, acompañada de un buen pan con tomate y aceite. Una forma distinta y sabrosa de reinterpretar un clásico que nunca pasa de moda.