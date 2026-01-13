Marta Sanahuja (32), chef: "Las mejores patatas fritas se hacen con una brocheta y un rallador 14 minutos a 200 en la 'airfryer'"

0 votos

Total: 24 min

Comensales: 2

Las patatas fritas cocinadas en la airfryer son uno de los platos estrella de este pequeño electrodoméstico, ya que permite disfrutar de un bocado crujiente con mucha menos grasa que la fritura tradicional. Bien hechas, ofrecen una textura dorada por fuera y tierna por dentro, con apenas una o dos cucharadas de aceite.

La técnica básica consiste en mezclar las patatas crudas y secas con una pequeña cantidad de aceite, solo un chorrito o unas pulverizaciones, junto con sal y, si se desea, pimienta u otras especias.

A continuación se colocan en la cesta en una sola capa o con poco amontonamiento, porque si la carga es excesiva se cuecen en lugar de dorarse.

Muchos cocineros recomiendan una primera fase a menor temperatura (por ejemplo, 120-150 ºC durante unos 10 minutos) para que la patata se haga por dentro, seguida de otra fase a 180-200 ºC para lograr el dorado crujiente.

En esta segunda etapa conviene agitar la cesta o remover cada 5 o 10 minutos para que el dorado sea homogéneo y ajustar el tiempo total entre 15 y 25 minutos según la cantidad y el grosor.

Patatas acordeón

Pero existen muchas otras formas de cocinar las patatas en la freidora de aire más allá de esta receta clásica. Marta Sanahuja, creadora de contenido gastronómico, conocida en redes como Delicious Marta, y futura sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en la nueva edición de MasterChef, ha explicado cómo.

"Si quieres las patatas más crujientes del mundo y preparadas en tu airfryer, esto es tremendo", ha asegurado la influencer en un vídeo compartido en su Instagram.

Se trata de hacer unas 'patatas acordeón', que para quien no sepa lo que es consiste en cortar las patatas en espiral ensartadas en un pincho. Todos los detalles, a continuación.

Ingredientes Patatas grandes, 2

Aceite, 2 cucharadas

Ajo en polvo, dos cucharaditas

Orégano, una cucharadita Paso 1 Pela las patatas, atraviésalas con un palo de brocheta y córtalas en espiral con ayuda de un rallador. Paso 2 Mezcla en un recipiente el aceite, el ajo y el orégano, remueve, y pincela esta salsa sobre las patatas ya cortadas y peladas. Paso 3 Introduce las patatas en la freidora de aire 14 minutos a 200 ºC y listo.

¿Cómo cortar las patatas en espiral?

Para cortar patatas en espiral con el rallador necesitas usar la ranura de lonchas del rallador y un palito de brocheta.

​

​Usa un rallador de caja o similar que tenga una abertura alargada para cortar lonchas (no el lado de agujeritos para rallar queso). Elige patatas medianas, firmes y alargadas; si son muy pequeñas o muy viejas se rompen más fácil.

Antes de cortarlas, es importante lavarlas bien para quitar tierra y suciedad y secarlas con papel de cocina. Una vez cortadas, inserta un palito de brocheta por el centro de la patata, de punta a punta, procurando que salga recto; esto te servirá de guía y para manipularla mejor.

Corte en espiral paso a paso 1. Apoya la punta de la patata (con el palito) sobre la ranura de lonchas del rallador. 2. Con una mano sujeta el rallador y con la otra gira la patata, empujándola suavemente contra la ranura mientras la vas girando como si enroscaras un tornillo. 3. Mantén la patata ligeramente inclinada (un poco en diagonal) y con presión constante para que vaya saliendo una tira en espiral larga y uniforme.

Trucos para que no se rompan

Para evitar echar a perder las patatas, gira despacio: si fuerzas mucho, la patata se parte o se atasca en la ranura.

Si ves que la espiral sale muy gruesa y se rompe, reduce la presión; si sale demasiado fina, aprieta un poco más.

Cuando termines, saca la espiral del rallador con cuidado, separa un poco las vueltas con los dedos sobre el palito para que quede 'tornado' y se cocine de forma más uniforme.