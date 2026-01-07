Debbie Murphy, dietista: "Un auténtico zumo 'detox' se hace con 2 tazas de espinacas, media de perejil y un trozo de jengibre"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2-3

Las promesas de las bebidas detox vuelven cada enero con la misma fuerza que los propósitos de año nuevo: limpiar el organismo, resetear el cuerpo tras los excesos y, de paso, bajar algún kilo casi sin esfuerzo.

Pero, ¿hay algo de cierto detrás de esta narrativa o sólo es un buen eslogan de marketing? Cada vez más nutricionistas recuerdan que el hígado y los riñones ya hacen ese trabajo a diario y que ningún zumo va a sustituirlos ni a 'barrer toxinas' por arte de magia.

Lo que sí pueden ofrecer algunos batidos y zumos verdes, bien planteados, es una manera sencilla de sumar más fruta y verdura a la dieta, sin resultados milagrosos.

En este contexto, Deborah Murphy, conocida en redes como Dietitian Debbie, aporta una voz intermedia entre la moda y el rigor.

Debbie es una dietista-nutricionista residente en Chicago y autora del blog Dietitian Debbie, donde comparte recetas vegetarianas y veganas junto a explicaciones sencillas sobre nutrición basada en evidencia.

Desde 2011, Debbie utiliza su plataforma digital para defender una idea simple: comer más plantas, con platos accesibles, sabrosos y alejados del estereotipo de comida sana aburrida.

Su Blender Green Juice (No Juicer Needed!) se enmarca en esa filosofía: una bebida verde fácil de preparar y sin hacer promesas irreales sobre desintoxicar el cuerpo.

Un batido verde sin postureo

Esta bebida se presenta como una forma rápida de obtener vitaminas A y C, antioxidantes y fitoquímicos a partir de verduras y fruta, utilizando simplemente una batidora en lugar de un exprimidor específico.

La receta combina ingredientes muy habituales: espinacas, perejil, manzana, pepino, jengibre, limón y agua, dando como resultado una bebida fresca, de sabor vegetal con un punto cítrico y picante, pensada para tomarse como parte de una alimentación equilibrada.

Debbie subraya que este tipo de zumo puede ayudar a aumentar la ingesta de vegetales, pero no lo presenta como un plan detox ni como sustituto prolongado de comidas completas.

Ingredientes Espinacas, 2 tazas

Perejil, 1/2 taza

Manzana, 1

Pepino pequeño, 1

Jengibre fresco, 1 trocito (unos 2-3 cm)

Limón exprimido, 1

Agua, 2 tazas Paso 1 Trocea la manzana, el pepino y el jengibre y ponlos en la batidora junto con las espinacas, el perejil, el limón y el agua. Paso 2 Tritura todo hasta que quede muy fino; puedes tomarlo tal cual (tipo batido) o colarlo si lo quieres más líquido para tomarlo como zumo.

Para un batido más dulce, la experta sugiere usar dos manzanas en lugar de una y añadir media taza de piña o mango.

En cuanto al almacenamiento, Debbie propone guardar el líquido sobrante en un frasco de vidrio en la nevera durante 1 o 2 días. También puede congelarse en cubiteras para conservarlo hasta tres meses.

Así pues, más allá del titular detox, la utilidad real de recetas como la de Debbie está en su capacidad para integrarse en rutinas que la gente pueda mantener.

Un vaso de este zumo puede funcionar como parte del desayuno, acompañado de pan integral y proteína (por ejemplo, yogur o huevos), o como merienda ligera en días de calor, ¡pero sin sustituir comidas completas!

Para personas con dificultades para alcanzar las famosas cinco raciones al día de frutas y verduras, puede ser una puerta de entrada práctica, siempre que no se convierta en el único formato en que se consumen estos alimentos.​