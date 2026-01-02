Pablo Suárez, cocinero: "La mejor receta para aprovechar las uvas de Nochevieja se hace con 50 g de nueces y miel"

0 votos

Comensales: 2-3

En muchas casas, las primeras mañanas del año amanecen siempre con el mismo pequeño enigma en la encimera: ¿qué hacemos con ese cuenco de uvas solitarias que sobrevivieron a las Campanadas?

Mientras algunas acaban olvidadas en el fondo del frigorífico, el cocinero gallego Pablo Suárez, más conocido en redes como @poesiadefogon, ha encontrado la forma de convertirlas en un aperitivo brillante.

Sus mini tostas de uvas asadas con queso crema, nueces y miel demuestran que el verdadero lujo de las fiestas no está en los grandes banquetes, sino en la capacidad de transformar las sobras en un bocado elegante y profundamente reconfortante.

Tostas de uvas asadas y queso crema

En lugar de dejarlas marchitar en la nevera, Suárez propone hornearlas a 180 grados entre 20 y 30 minutos, hasta que estén blandas y ligeramente arrugadas, concentrando su dulzor y liberando jugos que luego se aprovechan sobre el pan.

Con una barra de pan tipo baguette cortada en rebanadas finas, queso crema de untar, nueces picadas y un hilo de miel, el cocinero arma un aperitivo pensado para 12 tostaditas, perfecto para abrir cualquier comida o cena especial.

La clave del éxito de estas tostas está en el juego de contrastes: el crujiente del pan tostado, la cremosidad del queso, la jugosidad de la uva asada y el toque crujiente y oleoso de las nueces.

El pan se hornea unos 10 minutos, también a 180 grados, tras ser pincelado con aceite de oliva virgen extra y sazonado ligeramente, lo que aporta un fondo salado que equilibra el dulzor de la fruta y la miel.

Sobre esa base se unta el queso crema, se colocan las uvas asadas con parte de su jugo, se corona con las nueces picadas y se termina con un chorrito de miel al gusto, que el propio creador presenta como licencia personal de cada comensal.

Ingredientes Barra de pan tipo baguette, 1

Uva rosada, 300 g

Nueces picadas, 50 g

Queso crema, 1

Miel al gusto

Sal y aceite de oliva virgen extra Paso 1 Coloca las uvas en un recipiente apto para horno y échales sal y aceite. Paso 2 Asa las uvas en el horno precalentado a 180ºC, entre 20 y 30 minutos hasta que se vean blanditas y ligeramente arrugadas. El tiempo dependerá del tamaño de la uva y de la potencia del horno. Paso 3 Saca las uvas y mete unas 12 rebanadas de pan 10 minutos a 180º, untando el pan con un chorro de aceite de oliva virgen extra. Paso 4 Cuando estén tostadas, sácalas del horno y unta en ellas queso crema. Encima del queso pon unas tres uvas con un poco de su jugo, nueces picadas y un chorrito de miel.

#recetasnavideñas #aperitivo #cocinaentiktok #recetafacil ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO @poesiadefogon Aperitivos con uvas asadas y queso crema 🍇 Hoy os traigo una propuesta de aperitivo perfecta para estas navidades, incluso para aprovechar el sobrante de uvas en día de año nuevo. ¿Os animáis a probar? 📝 INGREDIENTES (12 tostaditas aprox.) ▪️1 barra de pan delgada (tipo baguette) ▪️300g de uva rosada ▪️50g de nueces picadas ▪️Miel al gusto ▪️Sal y aceite de oliva virgen extra 👨🏻‍🍳 ELABORACIÓN: 🔸Asar las uvas en horno precalentado a 180ºC, entre 20 y 30 minutos hasta que se vean blanditas y ligeramente arrugadas. El tiempo dependerá del tamaño de la uva, del horno y de otros factores. 🔸Para tostar el pan serán suficientes 10 minutos a 180º, untando el pan con un chorro de aceite de oliva virgen extra. . . . #recetarapida

La descripción que acompaña al vídeo en redes subraya la vocación social de la receta: un aperitivo "perfecto para estas Navidades" y, en palabras del cocinero, ideal "para aprovechar el sobrante de uvas en el día de Año Nuevo".

Muchos comentarios de sus seguidores aseguran que ya se ha convertido en un fijo de sus mesas festivas, destacando la combinación de salado y dulce y la sorpresa que provoca la uva cuando "explota en boca" junto al pan y el aceite.

En un contexto saturado de propuestas complejas, el éxito de estas tostas confirma la intuición de Suárez: a veces, la auténtica alta cocina cabe en una rebanada de pan, un racimo rescatado del fondo del frutero y un velo de miel servidos en el momento justo.