Pablo Suárez, cocinero: "La paletilla de cordero más jugosa se hace dándole la vuelta a mitad de cocción"

La paletilla de cordero asado es una de las recetas más representativas de las comidas y cenas navideñas, un plato que nunca falta en muchas mesas y que permite lucirse sin necesidad de pasar horas interminables en la cocina, siempre que se conozcan bien los tiempos y la forma correcta de prepararla.

Se trata de un clásico de la cocina al horno que destaca por su sabor intenso y su textura, ya que una cocción lenta seguida de un golpe final de calor permite conseguir una carne muy tierna por dentro y una piel bien dorada y crujiente, especialmente cuando se acompaña de verduras aromáticas.

Así lo explica el cocinero y creador de contenido Pablo Suárez (@poesiadefogon en redes sociales), quien defiende que una paletilla de cordero asada sobre una cama de patatas, cebolla y pimiento es una opción perfecta no solo para Navidad, sino también para cualquier comida especial.

Para lograr el mejor resultado, el chef insiste en un gesto sencillo que marca la diferencia durante el horneado: "el truco está en darle la vuelta a mitad de cocción", un paso clave para que la carne se cocine de forma uniforme y mantenga toda su jugosidad.

La receta se basa en una cocción lenta a baja temperatura, con la carne bien salpimentada y regada con aceite de oliva virgen extra, y un último golpe de horno más fuerte que permite obtener un exterior dorado y apetecible, dando como resultado una paletilla sabrosa, jugosa y acompañada de verduras llenas de aroma.

Ingredientes de la paletilla de cordero al horno muy jugosa 1 paletilla de cordero (750-800 g)

3-4 patatas medianas

1 pimiento italiano

1 cebolla

½ vaso de agua

½ vaso de vino blanco

4-5 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Romero al gusto

Tomillo al gusto Paso 1 Salpimentar la paletilla de cordero al gusto y untarla con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Paso 2 Cortar las patatas y la cebolla en medias rodajas gruesas y el pimiento en tiras. Paso 3 Colocar las verduras en una bandeja de horno, salpimentar y añadir los dientes de ajo, aceite de oliva, romero y tomillo. Mezclar bien. Paso 4 Colocar la paletilla de cordero sobre la cama de verduras y añadir el vino blanco y el agua al fondo de la bandeja. Paso 5 Introducir la bandeja en el horno precalentado a 150 ºC, a media altura y con calor arriba y abajo, y hornear durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Paso 6 Dar la vuelta a la paletilla a mitad de cocción y añadir un poco más de agua o vino si la bandeja se queda sin líquido. Paso 7 Sacar el cordero, subir la temperatura del horno a 220 ºC y volver a hornear durante 20-25 minutos más, dándole la vuelta a mitad de este tiempo para que se dore de manera uniforme. Paso 8 Retirar del horno cuando la piel esté dorada y crujiente y servir acompañada de las verduras.

Mejores guarniciones para el cordero asado

Siguiendo la receta de Pablo Suárez, se puede disfrutar de una deliciosa paletilla de cordero asado que descansa sobre una cama de patatas y verduras, pero realmente nos encontramos con muchas posibilidades que dependen de las preferencias de cada uno para usar como guarnición.

Además de las patatas asadas, una buena opción son las zanahorias glaseadas, que son dulces, tiernas y llenas de color, que complementan el rico sabor de la carne. Su suave dulzor equilibra la riqueza del cordero, creando una armonía perfecta en el paladar.

También se puede recurrir a los puerros a la brasa, en donde el sabor suave y dulce de los puerros encaja muy bien con la rica y tierna carne del cordero. Asarlos en una sartén o a la parrilla les da un toque ahumado y caramelizado que añade complejidad al plato. Los puerros a la brasa son fáciles de preparar, sanos y deliciosos.

Otra posibilidad son los calabacines a la plancha, siendo un excelente acompañamiento para esta carne por su sabor suave y ligeramente dulce, además de tener una textura blanda pero firme que encaja perfectamente con el sabor intenso y robusto del cordero.