Guille Rodríguez, cocinero: "Los huevos rellenos más cremosos se hacen con anchoas, piparras y mayonesa de yema cocida"

Los huevos rellenos suelen asociarse al verano, a comidas frías y a mesas informales, pero cada vez es más habitual encontrarlos también en celebraciones navideñas. Su sencillez, su facilidad de preparación y su capacidad para adaptarse a distintos sabores los convierten en un comodín que funciona igual de bien en cualquier época del año.

Aunque parezcan una receta básica, los huevos rellenos tienen más técnica de la que aparentan. Desde la cocción del huevo hasta el equilibrio del relleno, cada paso influye en el resultado final. Por eso, seguir el criterio de un cocinero profesional puede marcar la diferencia.

En este caso, el cocinero Guille Rodríguez ha compartido en su canal de YouTube su versión definitiva de los huevos rellenos, inspirada en uno de los pinchos más emblemáticos del País Vasco: la gilda. Una propuesta intensa, fresca y muy sabrosa que rompe con la receta clásica.

Rodríguez lo tiene claro desde el principio y no deja lugar a dudas: “Para que los huevos rellenos queden sabrosos, no se pueden hacer con atún”. En su lugar, apuesta por una combinación de anchoas, aceitunas rellenas y piparras, que aportan salinidad, acidez y un ligero picante.

La receta está pensada para cuatro personas y da como resultado ocho mitades de huevo rellenas. Es una cantidad ideal para un aperitivo o para compartir como entrante en una comida familiar, especialmente en fechas señaladas como la Navidad.

La importancia de una cocción perfecta

Todo comienza con una correcta cocción de los huevos, un paso que suele pasarse por alto. Para que se puedan pelar sin dificultad, el cocinero recomienda sumergirlos en abundante agua hirviendo con una buena cucharada de sal.

La sal ayuda a que la cáscara se desprenda con mayor facilidad, ya que el huevo es poroso y absorbe parte de ella durante la cocción. Los huevos deben introducirse uno a uno, siempre a temperatura ambiente.

El tiempo es clave: deben cocerse exactamente durante diez minutos. Una vez finalizado ese tiempo, se pasan de inmediato a un bol con agua muy fría y hielo para provocar un choque térmico.

Este contraste de temperaturas facilita el pelado y evita que la clara se adhiera a la cáscara. Tras unos minutos en el agua fría, los huevos se pueden pelar sin esfuerzo.

Si alguno se rompe o no tiene buen aspecto, no se tira. Guille Rodríguez aconseja reservarlo, ya que será perfecto para utilizarlo más adelante en la elaboración de la mayonesa.

Con los huevos ya pelados, se cortan por la mitad y se separan las yemas de las claras. Las yemas se colocan en un bol grande, mientras que las claras quedan listas para rellenar.

El relleno inspirado en la gilda

La clave de esta receta está en el relleno, que reproduce los sabores de la gilda clásica. Para ello, se pican muy finamente las anchoas, las piparras en vinagre y las aceitunas rellenas de anchoa.

El objetivo es conseguir un picadillo fino y aromático, en el que ninguno de los ingredientes destaque en exceso sobre el resto. Este picadillo se mezcla con las yemas trituradas con un tenedor.

Antes de completar el relleno, falta un elemento fundamental: la mayonesa. En este caso, no se trata de una mayonesa tradicional, sino de una elaborada con huevo cocido.

Esta mayonesa tiene una ventaja clara frente a la clásica, y es que no lleva huevo crudo. Según explica el cocinero, se puede conservar en la nevera durante casi una semana sin riesgos para la salud.

Para prepararla, se utilizan los huevos cocidos de peor aspecto, que se colocan en el vaso de la batidora junto con mostaza, vinagre de manzana y un chorrito de zumo de limón.

También se añaden sal, pimienta y unas gotas del jugo de las aceitunas, que ayudan a potenciar el sabor del conjunto. A continuación, se incorporan el aceite de girasol y un toque de aceite de oliva virgen extra.

Se tritura todo hasta obtener una mezcla cremosa. Si la textura queda demasiado espesa, se puede ajustar añadiendo un poco de agua o unas gotas del aceite de las anchoas.

Una vez lista la mayonesa, se añade al bol de las yemas junto con el picadillo de anchoas, piparras y aceitunas. Se mezcla bien hasta conseguir un relleno homogéneo, cremoso y muy sabroso.

Presentación y toque final

Antes de rellenar las claras, el chef recomienda probar la mezcla para ajustar el punto de sal, acidez o cantidad de mayonesa, según los gustos personales.

Cuando el relleno está equilibrado, se rellenan generosamente las claras cocidas con ayuda de una cuchara o una manga pastelera, cuidando que queden bien formadas.

Es habitual que sobre algo de relleno, pero lejos de desecharlo, Guille Rodríguez propone aprovecharlo sobre unas tostadas mezclado con un poco de queso crema para un aperitivo extra.

Para la presentación final, cada huevo se corona con una mini gilda. Se ensarta una aceituna, una tira de anchoa doblada y uno o dos trozos de piparra en un palillo.

Antes de colocar la mini gilda, se añade un pequeño hilo de mayonesa sobre cada huevo, lo que aporta brillo y una textura más suave al conjunto.

El resultado es un bocado elegante, intenso y muy fácil de comer, perfecto para servir como aperitivo o entrante en cualquier celebración.

Así se obtiene un plato que funciona en cualquier momento del año, sin apenas necesidad de cocinar y con mucho sabor. Se puede acompañar de una cerveza, una sangría o el refresco que cada uno prefiera.