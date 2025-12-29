Pablo Suárez, cocinero: "La mejor crema de marisco se hace con 20 gambones, una patata y un chorrito de nata"

0 votos

Total: 1 h 15 min

Comensales: 3-4

La crema de gambones es uno de esos entrantes que nunca fallan en los menús de celebraciones, especialmente en fechas señaladas como Nochebuena o Nochevieja. Su carácter elegante y reconfortante la convierte en una apuesta segura para abrir cualquier comida especial.

El éxito de esta receta está en el sabor del caldo y en una elaboración cuidada, pero no por ello complicada. Se trata de una preparación accesible, que admite distintas variantes y que puede adaptarse fácilmente al presupuesto sin renunciar a un resultado sabroso y vistoso.

El cocinero y creador de contenido Pablo Suárez (@poesiadefogon en redes sociales) ha compartido una propuesta navideña pensada para quienes buscan lucirse sin pasar horas en la cocina. Una crema de gambones sencilla, equilibrada y perfecta como primer plato.

Según explica el propio chef, la clave está en trabajar bien los ingredientes desde el principio, respetar los tiempos de cocción y apoyarse en una patata para dar cuerpo, además de un pequeño toque de nata que suaviza el conjunto sin enmascarar el sabor del marisco.

El resultado es una crema intensa pero agradable, cremosa y elegante, ideal para servir como aperitivo o entrante en comidas y cenas especiales, y que demuestra que con pocos ingredientes bien tratados se puede conseguir un plato redondo.

Ingredientes de la crema de gambones de Pablo Suárez 20 gambones

150 g de tomate triturado

100 ml de nata para cocinar

1 cebolla

1 zanahoria

1 patata

½ puerro

½ pimiento rojo

½ vaso de vino blanco

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Perejil (para decorar) Paso 1 Pelar los gambones, retirar la tripa y reservar las cabezas y parte de las cáscaras. Paso 2 En una olla, rehogar las cabezas y cáscaras con un buen chorro de aceite de oliva, presionándolas para que suelten sus jugos. Paso 3 Añadir aproximadamente un litro de agua fría y hervir durante 15-20 minutos, retirando las espumas. Colar el caldo y reservarlo. Paso 4 En otra olla, rehogar las hortalizas picadas (cebolla, zanahoria, puerro y pimiento) durante unos 10 minutos. Paso 5 Incorporar el tomate triturado y sofreír otros 10 minutos. Paso 6 Añadir el vino blanco y reducir a fuego fuerte hasta que se evapore el alcohol. Paso 7 Incorporar la carne de los gambones y la patata chascada, reservando algunos gambones para decorar. Rehogar un par de minutos. Paso 8 Salpimentar y cubrir con el caldo de gambones reservado (unos 600 ml). Paso 9 Hervir durante unos 30 minutos con la olla tapada. Paso 10 Triturar la crema, corregir de sal y añadir la nata para suavizar el sabor. Paso 11 Ajustar la textura con más caldo o agua si fuera necesario. Paso 12 Servir la crema decorada con gambones, un cordón de nata, aceite de oliva y perejil picado.

Con qué acompañar la crema de gambones

La crema de gambones es un plato sofisticado que es ideal para las cenas navideñas, y que requiere de unos acompañamientos cuidadosamente seleccionados para complementar sus delicados sabores a mar.

Los acompañamientos juegan un papel clave en elevar la experiencia gastronómica, agregando texturas de contraste y sabores complementarios que enriquecen cada cucharada. Una buena opción es el clásico pan tostado.

Estas tostadas proporcionan una textura crujiente que contrasta perfectamente con la suavidad cremosa del plato. El pan es perfecto para saborear la crema, permitiendo que los comensales se sirvan la misma con cuchara.

Para quienes busquen una alternativa más sofisticada, pueden recurrir a las galletas de hojaldre horneado, que son ideales para las presentaciones gourmet. Sobre el pan tostado se puede espolvorear sal marina para realzar aún más los sabores del marisco.

También sería aconsejable reservar algunos gambones pelados o en tempura para acompañar la crema de gambones, que se pueden insertar elegantemente en palos de brocheta. Esta presentación no solo embellece el plato, sino que permite disfrutar del marisco con texturas diferentes.

Para quienes busquen unas presentaciones más refinadas, las huevas de pescado en conserva agregan un punto más lujoso y un intenso sabor a mar. Estas perlas de marisco ayudan tanto a nivel visual como a disfrutar de un estallido de sabor en cada bocado.

Como adorno final, se puede utilizar perejil fresco picado, agregando de esta manera a la crema de gambones un toque de color verde y frescura que ayuda a equilibrar esta crema perfecta para Nochebuena, Nochevieja y cualquier otro evento especial.