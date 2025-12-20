Martín Berasategui (65), chef: "El aperitivo más fácil de Navidad se hace con 250 g de queso y 4 yemas de huevo"

El chef Martín Berasategui junto a sus bolas fritas de jamón y queso. E.E.

Martín Berasategui no suele complicarse cuando habla de aperitivos. El chef vasco, con más de una decena de estrellas Michelin, tiene claro que en Navidad no gana el plato más sofisticado, sino el que sorprende sin exigir horas en la cocina. Y eso es justo lo que propone con uno de sus entrantes más sencillos y celebrados.

"Es la cosa más sencilla del mundo", asegura Berasategui en uno de sus vídeos, donde presenta unas bolitas de queso que se preparan con apenas unos ingredientes y que, según él, provocan siempre la misma reacción. "La gente cuando las prueba se queda con la boca abierta y encantada", resume.

No hay técnica compleja ni elaboraciones largas. Solo producto, proporciones claras y un montaje muy básico que permite dejarlo casi todo preparado con antelación, algo clave en las comidas y cenas navideñas.

Un aperitivo pensado para no fallar

Los aperitivos se han convertido en una de las partes más importantes de las celebraciones de Navidad. Ya no basta con sacar un plato de embutidos o unas cuñas de queso. Se busca variedad, algo vistoso y, sobre todo, recetas que no obliguen a pasar horas en la cocina mientras los invitados esperan.

En ese contexto encaja este aperitivo de Berasategui. Funciona como canapé, se sirve caliente y combina sabores que todo el mundo reconoce: queso fundente, bacon y el toque cremoso de la yema de huevo. Una mezcla sencilla, pero muy efectiva.

El propio chef insiste en que es una receta pensada para cualquiera, incluso para quienes no se manejan bien entre fogones. "Son cosas que podéis hacer en casa tranquilamente", repite.

El truco está en el queso y el reposo

El ingrediente principal de la receta es el queso. Berasategui utiliza queso gruyere rallado, aunque deja claro que puede sustituirse por emmental u otro queso similar que funda bien. La clave no está en la marca, sino en que tenga buena capacidad de fundido.

A ese queso se le añade una pequeña cantidad de bacon o tocineta cortada en dados muy pequeños y yemas de huevo, que aportan untuosidad y ayudan a ligar la mezcla. No hace falta añadir claras ni otros ingredientes.

Una vez integrada la masa, el chef recomienda formar pequeñas bolas y dejarlas reposar en frío antes de hornearlas. Ese paso, aunque sencillo, es importante para que mantengan la forma y no se deshagan al entrar en el horno.

Cómo se preparan las bolitas de queso

La elaboración no tiene misterio. Primero se precalienta el horno a 180 grados. Mientras tanto, en un bol se mezclan el queso rallado, el bacon y las yemas hasta obtener una masa homogénea.

Con ayuda de una cuchara o con las manos, se forman bolitas pequeñas, del tamaño de un bocado. Estas se colocan sobre una bandeja y se dejan reposar en la nevera unos minutos para que se compacten.

En paralelo, se cortan rebanadas de pan, que servirán de base. Sobre cada rebanada se coloca una bolita de queso y se hornean durante cuatro o cinco minutos, el tiempo justo para que el queso se funda sin perder textura.

Al salir del horno, Berasategui propone rematar el aperitivo con unas lascas finas de jamón o cabeza de jabalí por encima, aunque este último paso es opcional.

Ingredientes del aperitivo de Martín Berasategui para Navidad 250 g de queso rallado (gruyere o emmental)

1 cucharada de bacon o tocineta ibérica, cortada en dados pequeños

4 yemas de huevo

Pan (rebanadas finas)

Jamón o cabeza de jabalí, en lascas (opcional) Paso 1 Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Paso 2 En un bol amplio, mezcla el queso rallado con el bacon y las yemas de huevo hasta obtener una masa homogénea. Paso 3 Con las manos o con ayuda de una cuchara, forma pequeñas bolitas del tamaño de un bocado y colócalas en una bandeja. Déjalas reposar en la nevera unos minutos para que se compacten. Paso 4 Coloca las rebanadas de pan en una bandeja de horno y pon una bolita de queso sobre cada una. Paso 5 Hornea durante 4–5 minutos, hasta que el queso esté fundido pero sin que se desparrame. Paso 6 Sirve caliente y, si se desea, corona con unas lascas finas de jamón o cabeza de jabalí por encima.

Un segundo entrante igual de sencillo

Además de las bolitas de queso, el chef propone un segundo aperitivo que sigue la misma filosofía: una crema de aguacate muy básica, pensada para acompañar patatas fritas tipo chip, palitos de pan o nachos.

En este caso, se utilizan aguacates maduros, cebolla roja y pimiento rojo muy picados, aliñados con limón, sal, pimienta negra y un toque de guindilla. Todo se tritura ligeramente para conseguir una crema fresca, ligera y fácil de preparar en pocos minutos.

Es un entrante frío que se puede dejar listo con antelación y que funciona como complemento perfecto para equilibrar sabores en la mesa.

La clave de los aperitivos en Navidad

Berasategui insiste en una idea que repite cada Navidad: los aperitivos no deben ser excesivamente contundentes. Su función es abrir el apetito, no sustituir al plato principal.

Por eso, apuesta por recetas rápidas, con pocos ingredientes y que puedan prepararse casi de una vez. "Un buen resultado no es sinónimo de pasar horas en la cocina", recuerda.

Este tipo de aperitivos permiten disfrutar de la comida, atender a los invitados y evitar el estrés que suele acompañar a las grandes celebraciones. Y, como demuestra esta receta, no hace falta complicarse para dejar a todo el mundo satisfecho.