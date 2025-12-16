José Andrés (56), chef: "Para unas patatas a la riojana perfectas solo necesitas 4 Monalisa y 2 chorizos"

El chef José Andrés junto a un plato de patatas a la riojana. E.E.

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

El invierno es la época de los guisos. Platos calientes, contundentes y reconfortantes que siempre apetecen cuando bajan las temperaturas. Entre todos ellos, hay uno que es sinónimo de cocina casera y tradición: las patatas a la riojana.

El chef asturiano José Andrés, uno de los cocineros españoles más influyentes en el mundo, tiene su propia versión de este plato. Una versión sencilla, rápida y con un truco fundamental para lograr una textura cremosa y un sabor potente.

El cocinero, afincado en Estados Unidos desde hace más de tres décadas y conocido por su labor humanitaria con World Central Kitchen, enseñó hace tiempo esta receta en un programa de televisión. Su propuesta demuestra que no hace falta complicarse para cocinar como un profesional.

El secreto no está en el chorizo: está en la patata

José Andrés insiste en que el éxito del guiso depende del tratamiento que se le dé al ingrediente principal: la patata. Según explica, no se debe cortar como si se tratara de un ingrediente cualquiera, sino "chascarla".

Esto significa cortar ligeramente con el cuchillo y terminar desgarrando la pieza para que se rompa. Al hacer eso, la patata libera su fécula, que será la responsable de que la salsa espese sin necesidad de añadir harina ni ningún otro espesante artificial.

El resultado: una salsa densa, brillante y con cuerpo, capaz de envolver cada trozo de patata y chorizo.

La variedad de patata sí importa

Otro punto clave de la receta es la elección del tipo de patata. El chef recomienda utilizar Monalisa o cualquier variedad rica en almidón.

Estas variedades absorben mejor el sabor del chorizo y permiten obtener una salsa más ligada. Además, mantienen bien la forma y no se deshacen durante la cocción.

Chorizo graso para una salsa con sabor

La grasa es sabor. Por eso, el chef aconseja elegir un chorizo con buena infiltración de grasa. Esa grasa se funde en el sofrito y se mezcla con la fécula de la patata y el pimentón creando una salsa de color intenso y mucho aroma.

En su receta, los chorizos se cortan en rodajas gruesas, de unos dos centímetros de grosor. Así no se rompen durante la cocción y mantienen una textura jugosa.

Solo cuatro ingredientes y listo en menos de 25 minutos

A pesar de ser un plato de cocina tradicional, las patatas a la riojana de José Andrés se preparan en apenas 20 minutos. Ideal para el día a día, cuando apetece algo caliente y delicioso sin complicarse.

No se necesitan técnicas avanzadas ni productos difíciles de encontrar. Los ingredientes son los de cualquier casa: patatas, chorizo, cebolla, ajo y pimentón.

El guiso de invierno que siempre apetece

Este plato es perfecto para preparar en cantidad y compartir en familia. Aunque se recomienda comerlo el mismo día, la mayor parte de cocineros coinciden en que los guisos reposados siempre saben mejor unas horas después.

Las patatas a la riojana son una de esas recetas que saben a hogar, a mesa puesta y a tradición. Un clásico que José Andrés adapta sin perder la esencia y que cualquiera puede replicar en su cocina.

A continuación, su receta completa para cuatro personas.