Joseba Arguiñano (40), chef: "Las albóndigas no se hacen con carne picada, el truco es usar atún en lata"

0 votos

Total: 30 min

Las albóndigas suelen asociarse siempre a la carne picada, pero Joseba Arguiñano ha decidido romper con esa idea tradicional. El cocinero propone una alternativa sencilla y económica sustituyendo la carne por atún en lata, un producto básico en muchas despensas españolas.

En sus recetas más recientes, Joseba está apostando por platos prácticos pensados para el día a día. Su objetivo es ofrecer soluciones reales a quienes cocinan en casa, sin técnicas complicadas y con ingredientes accesibles para cualquier persona. Estas albóndigas son un buen ejemplo de ello.

El atún en lata, bien trabajado, aporta jugosidad sin necesidad de añadir otros elementos proteicos. Además, permite reducir tiempos de preparación y abaratar costes sin renunciar a un buen resultado. Esto convierte la receta en una opción perfecta para comidas rápidas.

Al mezclar el atún con huevo, pan rallado y algunos aromáticos, se obtiene una masa manejable y firme. El resultado sorprende por su textura ligera y por la facilidad con la que se puede formar cada albóndiga, incluso sin experiencia previa en la cocina.

Una alternativa rápida y ligera

Joseba acompaña estas albóndigas con una crema de piquillos, una salsa suave y ligeramente dulce que equilibra el sabor del atún. Su textura envolvente consigue un acabado sedoso sin llegar a ser pesada, lo que aporta frescura a un plato muy completo.

Este tipo de receta funciona especialmente bien cuando no se dispone de demasiado tiempo. A diferencia de las albóndigas tradicionales, no requiere picar carne ni preparar sofritos largos. Basta con mezclar, formar, freír ligeramente y terminar la cocción en la salsa.

La técnica sigue la filosofía de su padre, Karlos Arguiñano, basada en el valor de la cocina sencilla y cercana. Joseba, sin embargo, incorpora un enfoque más actual al recurrir a conservas como ingrediente principal, algo que facilita mucho el trabajo diario.

Estas albóndigas admiten diferentes tamaños según el uso que se les quiera dar. Pueden servirse como tapa, incluirse en un plato combinado o acompañarse con arroz, puré o pasta para una comida completa. También permiten congelarse antes de freírse.

La crema de piquillo que realza el sabor

La crema de piquillos aporta un contraste perfecto gracias al dulzor natural del pimiento. Se prepara en pocos minutos y solo requiere una cebolla pochada, piquillos y un toque de nata o caldo. Tras triturarse, queda una salsa homogénea y muy aromática.

Para quienes desean intensificar el sabor, se puede añadir ajo, queso fresco o incluso un chorrito de brandy. Si se busca una textura más ligera, basta con sustituir la nata por caldo. Esta base se adapta muy bien al gusto del comensal.

El uso de atún en lata en platos calientes demuestra la versatilidad de este producto. Más allá de ensaladas o rellenos, puede transformarse en elaboraciones reconfortantes que encajan tanto en invierno como en primavera. Joseba defiende precisamente esa capacidad de adaptación.

Su propuesta refleja una tendencia creciente: cocinar más con conservas de calidad para agilizar el día a día sin perder sabor. Al final, el éxito de estas albóndigas radica en aprovechar un ingrediente humilde y convertirlo en un plato lleno de matices.