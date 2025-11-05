Marta Verona, chef, sobre su receta más fácil con una lata de atún: "Rica, económica y lista en 10 minutos"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

¿Tienes poco tiempo para cocinar algo, pero no quieres renunciar al sabor ni a la salud? Estás de suerte: en COCINILLAS reunimos siempre las mejores recetas propias y de chefs reconocidos para brindaros ideas de platos que podéis replicar en casa siguiendo las indicaciones.

En esta ocasión, traemos una elaboración de Marta Verona (Madrid, 1995), nutricionista y cocinera española ganadora de la 6ª edición del concurso MasterChef España, en 2018, lo que le catapultó a la fama como referente de cocina saludable.

Además de su trabajo en televisión, es docente e investigadora en Nutrición Culinaria en la Universidad Complutense de Madrid e imparte clases en centros como el Basque Culinary Center y la Universidad Francisco de Vitoria.

Ha publicado varios libros enfocados en ayudar a las personas a comer sano de forma sencilla y placentera, compaginando la divulgación científica con talleres y apariciones en medios de comunicación.

Raviolis de calabacín gratinados

Una de las recetas favoritas de Marta son los raviolis de calabacín gratinados. Un plato fácil, rápido, saludable y económico. ¿Se puede pedir más?

Ingredientes Calabacín, 1

Latas de atún al natural, 2

Tomate triturado, 200 g

Queso para gratinar, 100 g

Tomates cherry, un puñado

Orégano, al gusto Paso 1 En un bol mezclamos el atún en lata junto con el orégano y la salsa de tomate triturado. Paso 2 Con ayuda de una mandolina (o con un cuchillo, pero es más fácil hacer láminas finas con mandolina) laminamos a lo largo un calabacín para hacer unas 10 láminas aprox. Paso 3 En una bandeja o un plato colocamos las láminas de calabacín haciendo forma de cruz y, en el centro, colocamos una cucharada sopera del relleno de atún. Cerramos las láminas para hacer forma de raviolis. Paso 4 Ponemos los raviolis en una bandeja apta para horno, con los tomates cherry troceados y cubrimos con queso rallado. Paso 5 Horneamos a 200 grados durante 5/10 minutos hasta que esté todo bien gratinado ¡y listo!

¿El atún en lata es sano?

¿Cuántas latas de atún podemos tomar a la semana? ¿El atún en lata tiene tanto mercurio como el atún rojo? Marta Verona responde a estas preguntas que muchas personas se hacen habitualmente.

"El mercurio es un metal pesado que se acumula en la grasa, por eso los pescados azules, que son los que más grasa tienen, son los que más acumulan este metal", comienza diciendo.

Por tanto, cuanto más grande sea el pescado azul, mayor cantidad de mercurio tendrá: "Eso es porque el pez grande se come al pez pequeño, acumula el mercurio del pequeñín, ¡y el suyo!".

"Las variedades de pescado azul con las que tenemos que tener más precaución son el atún rojo, el pez espada, el cazón o el lucio", advierte.

¿Y qué pasa entonces con el atún en lata? Según asegura la chef, "el atún en lata se hace con variedades de atún mucho más pequeñas, como el atún blanco o el atún claro, por lo tanto tiene mucha menos cantidad de mercurio".

La clave es tener bien claro cuáles son las cifras de consumo recomendadas: "Un kilo de atún en lata tiene aproximadamente 0'28 mg de mercurio; si una lata tiene 52 gramos, su cantidad de mercurio será aproximadamente de 0'15 microgramos, lejos de la ingesta semanal tolerable de mercurio, que son unos 90 microgramos para una persona de 70 kilos".

En definitiva, esto se traduce en que una persona puede comer tranquilamente unas 5 o 6 latas de atún a la semana (en función del peso) sin preocupaciones. Así pues, ¡a hincharse a raviolis de calabacín!