27 recetas fáciles para la cena de Nochevieja 2020

Seguramente 2020 sea el año que más ganas tengamos de dejar atrás. Sin duda se ha tratado de un año que debería hacernos reflexionar y pensar en muchas cosas, que no basta solo con desear que vengan tiempos mejores.

Y como ya no queda nada para la tan esperada cena de Nochevieja, aprovechamos para recordar unas cuantas recetas fáciles para Nochevieja, pues aunque este año las reuniones familiares tengan que ser más reducidas y las fiestas fuera de casa sean mínimas, no será excusa para cocinar algo rico.

La forma más fácil de conseguirlo es seguir nuestras recetas fáciles para Nochevieja, la mejor manera de salir exitoso de una celebración tan esperada.

Recetas fáciles para Nochevieja

Empezamos por lo más importante, las recetas fáciles para Nochevieja, todo tipo de recetas para la cena de fin de año que os servirán para pensar lo menos posible en qué preparar y ayudaros a actuar, cocinar y centraros en lo importante.

Rollo de pavo relleno

Preparar un plato principal a base de carne para la cena de Nochevieja no tiene por qué ser sinónimo de un asado de horas con el horno encendido, ni de platos pesados.

Este rollo de pavo relleno de champiñones se hace en apenas 20 minutos y es un éxito asegurado.

Cochinillo al horno

Sin lugar a dudas el éxito absoluto de las navidades, uno de los productos más consumidos y que más triunfan. Preparar un cochinillo al horno te garantiza el éxito y la fama entre tus comensales, que saldrán felices y empezarán el año con el mejor pie posible.

Hacer cochinillo al horno no es nada difícil, pero requiere seguir una serie de consejos, tener las cosas claras y empezar con tiempo suficiente. Sigue nuestra receta de cochinillo al horno y triunfarás.

Pulpo

El pulpo simplemente cocido con un poco de aceite y pimentón es un éxito que siempre es un acierto tanto para la fiesta más elegante como para cualquier día que te apetezca no complicarte la vida cocinando.

Salpicón de marisco

La misma dificultad que hacer una ensalada y una forma sencilla de disfrutar de un plato de marisco que se adapta a prácticamente todos los presupuestos.

Gambas al ajillo en microondas

Si piensas que un plato cocinado en el microondas no tiene cabida en un día de fiesta es porque aúno no te has puesto manos a la obra para preparar unas gambas al ajillo como estas.

Cordero asado

Si el cochinillo es la estrella el cordero es su estela. A algunos les gusta más uno y a otros el segundo, pero lo cierto es que es muy difícil atravesar el mes de diciembre sin comer cochinillo o cordero. O al menos sentarse en una mesa en la que se haya servido.

Igual que con el cochinillo, cocinar un cordero al horno no es nada difícil, pero hay que empezar con tiempo, organizarse y seguir muy bien los pasos para que podamos garantizarnos el éxito.

Cabrito guisado

Siguiendo con la serie de las carnes típicas de Navidad llegamos al cabrito, quizás mucho menos consumido que el cochinillo y el cordero, pero igualmente un producto extraordinario con el que podemos preparar recetas riquísimas.

Os proponemos hacer un guiso con cabrito lechal que queda de auténtico vicio. Ya veréis, si os lanzáis con esta receta os vais a enamorar.

Flan de turrón

Seguro que aún tienes alguna tableta de turrón abierta desde Nochebuena y qué mejor forma de darle salida que un delicioso flan de turrón hecho a la manera tradicional o en Thermomix.

Gambas en salsa de whisky

Para empezar y no parar, porque la salsa de estas gambas es una adicción de las buenas. Los platos llegan limpios a la cocina.

Solomillo Wellington

El solomillo Wellington es una de las recetas fáciles para Nochevieja por las que más nos preguntáis. Es cierto que parece complicado elaborarlo, pero si seguís paso por paso nuestra receta veréis que es infinitamente más fácil de lo que pensabais.

Este solomillo Wellington es una auténtica pasada de receta, siempre quedas bien y a la gente le encanta. Una elección perfecta como plato principal para la cena de Nochevieja.

Confit de pato

Recuerdo perfectamente la primera vez que visité París. Fue con mis padres y entramos a comer en un pequeño bistró. Yo no había comido pato en mi vida, pero mi padre me animó a probarlo confitado, una de las elaboraciones más clásicas de la cocina francesa.

Aquello me enamoró, y aquí rescatamos esa maravillosa receta de confit de pato, muy fácil y extremadamente adictiva. Esto sí que triunfará en tu cena de Nochevieja.

Gambones a la plancha

Quién no ha comido gambones, langostinos o gambas alguna vez en sus cenas navideñas. Es igual de clásico que de popular, una receta para Nochevieja estrella que nunca falla. Son bien fáciles de preparar, pero conviene seguir bien los pasos para que queden unos gambones perfectos.

Gambones asados al brandy

Si queréis darle una vuelta de tuerca a la preparación de los gambones, lo mejor es preparar estos al brandy. Los tendréis listos en tan solo 10 minutos y la dificultad es prácticamente nula. Eso sí, no respondo por las peleas que se puedan originar entre comensales para conseguir uno más o el último de estos gambones asados al brandy. Si buscabas recetas fáciles para Nochevieja, esta es de nuestras favoritas.

Ostras

Con las celebraciones a todos nos apetece pegarnos un pequeño lujo, y las ostras son uno de los que más triunfan. La preparación de las otras no es que sea fácil, es que no hay que hacer nada, pero aquí va un truco para abrir ostras sin romperlas. Las ostras al natural son una delicia, pero puedes darle un toque especial con alguno de estos aliños.

Salmón al horno con salsa de cava y trufas

Ya solo el nombre de "Salmón al horno con salsa de cava y trufas" suena a lujazo, que es lo que nos gusta darnos en la cena de Nochevieja. Así que nada mejor que una receta como esta para celebrar, con un buen producto y una salsa de acompañamiento espectacular elaborada también con dos productos típicos de estas fechas.

Bacalao con pisto de verduras

Y ojo cuidado porque si el salmón no es lo tuyo, este bacalao con pisto es una maravilla dispuesta a convertirse en una receta asidua en tu cocina. Rica y equilibrada, es fácil de preparar y muy pintona.

Atún en salsa de vino tinto

Y después del salmón y el bacalao llega el otro pescado estrella, el atún. Y en esta ocasión lo hace con una espectacular salsa de vino tinto, una combinación que igual no se te había ocurrido y está de vicio.

La receta del atún en salsa de vino tinto es facilísima, y el consejo estrella es tener mucho cuidado con el punto del atún, ya que es un pescado que si se cocina de más pasa de ser delicioso y jugoso a seco y difícil de comer.

Ceviche de caballa

Ojo con esta receta de Nochevieja porque se puede convertir en una de las estrellas de tu mesa para cualquier cena del año. El ceviche de caballa es barato, fácil y se prepara muy rápido, así que tiene todos los ingredientes para el triunfo. Quizás no sea una de las más típicas recetas fáciles para Nochevieja, pero a nosotros nos vuelve locos.

Brandada de bacalao con pimientos del piquillo confitados

El bacalao es otro de esos ingredientes que siempre hacen acto de presencia en las cenas navideñas. Pero ¿y si le damos una pequeña vuelta? Os aconsejamos trabajar un poco en él y dedicarle un ratito a preparar esta brandada con piquillos confitados, porque está exquisita. Y no os penséis que es difícil, para nada.

Gelée de vino tinto y frutos rojos

Detrás de este nombre tan rimbombante se esconde la receta gourmet para novatos más fácil que os podáis imaginar. Está riquísima y es perfecta para preparar de entrante en Nochevieja y quedar como un cocinillas profesional. Cuando uno piensa en recetas fáciles para Nochevieja no piensa en una Geleé de vino tinto y frutos rojos, es verdad, pero prueba y verás.

Crema de setas con foie

Igual que con la receta anterior del gelée, esta crema de setas esconde una receta fácil y con la que quedas de maravilla con tus invitados. La mayor diferencia es que los ingredientes son algo más caros, pues incluye setas y foie. Pero ya sabéis, una noche es una noche.

Buey de mar relleno

Clásico entre los clásicos, recuerdo este plato como la constante de todas las comidas navideñas de mi infancia en Bilbao. Siempre había buey de mar, a veces simplemente cocido y otras relleno, pero ahí lo teníamos para nuestro disfrute.

Preparar buey de mar relleno es extremadamente sencillo, así que no te asustes porque verás que lo que pensabas que era dificultad estaba solo en tu cabeza. De nuestras recetas fáciles para Nochevieja favoritas.

Croquetas de gambones

Que levante la mano al que no le gusten las croquetas. Y que lo haga al que no le gustan los gambones. Si estás en uno de los dos grupos no te molestes en preparar esta receta, y si lo has hecho quizás tampoco deberías, porque una vez pruebes las croquetas de gambones no vas a poder dejarlas. Tú verás lo que haces.

Mejillones en salsa picante

Qué ricos los mejillones, y si además le dais un toque con esta salsa picante veréis que se convierten en un vicio total. Podéis seguir el resto de la receta sin la salsa para aprender a cocinarlos, pero si os animáis veréis que está riquísima. Y si el picante os tira para atrás, simplemente no añadáis la cayena.

Tiramisú en 5 minutos

El tiramisú es sin lugar a dudas uno de los postres estrella de la cena de Nochevieja. Encanta a todo el mundo y es extremadamente sencillo prepararlo. De entre las recetas fáciles para Nochevieja, esta es la que se lleva la palma.

La dificultad de preparar este tiramisú es mínima, y lo más importante es tener los ingredientes por casa, así que léela bien antes para estar preparado una vez llegue el momento de la verdad. Os lo decimos en serio, una de las recetas fáciles para Nochevieja más sencillas que existen.

Mousse de chocolate

Si por alguna razón que no llego a entender habéis decidido no preparar el tiramisú, aquí tenéis una alternativa de postre que está riquísima y que es incluso más fácil. Esta mousse de chocolate es un postre perfecto para la cena de fin de año.

Tronco de Navidad

Y como última alternativa de postre te recomendamos este tronco de Navidad, que servirá sobre todo para cocinar y pasarlo bien con los más pequeños de la casa, ayudando a que se diviertan y empiecen a ver la parte más entretenida de la cocina. Por supuesto, es facilísimo.