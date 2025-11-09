Encarna, abuela cocinera, sobre la tortilla de patata: "Para que quede rica, la clave es pochar 250 gramos de cebolla"

La yaya Encarna en un montaje de El Español Imagen generada con IA Gemini

En España, nos encanta romantizar a las abuelas y pensar que a todas les encanta cocinar. No es así y eso está bien, pero no es el caso de la yaya Encarna que, desde la cuenta de TikTok @recetasyayaencarna, comparte sus mejores recetas bajo la atenta mirada de uno de sus nietos.

Encarna es una de esas abuelas que son un archivo vivo de la cocina popular. Ellas son las guardianas de todas esas recetas que se han ido transmitiendo de generación en generación, de memoria y sin apuntes, para sacar lo mejor de los productos más básicos.

Son las abuelas que nos han hecho felices con sus guisos de legumbres, sus croquetas para aprovechar lo que sobraba, sus estofados de carne supertierna y, cómo no, con sus tortillas de patatas, como la que prepara Encarna en uno de los vídeos subidos a su perfil que ya supera los cinco millones de reproducciones.

Una tortilla de abuela

El vídeo de Encarna responde al reto de preparar "una receta que esté buenísima por menos de 10 euros" que le propone, cámara en mano, el que entendemos que es su nieto. La abuela no tiene dudas.

Empieza por hacer un desglose de los ingredientes que ya quisieran muchos bares hacer escandallos con tanto arte. "Las 3 patatas, 75 céntimos en el mercado. Dos cebollas, 50 céntimos. Seis huevos de Mercadona, unos 60. Y el aceite de oliva virgen extra, 2 euros. Y 2 euros voy a ponerle a la luz, que se gasta".

En total, el coste, según sus cuentas, asciende a 5,85 euros, que cumpliría con las premisas del reto. Aunque es cierto que al precio que está la vida en muchas ciudades de España, es posible que esta sea una estimación muy por debajo del valor real.

Ya con los ingredientes en la cocina y con un simpático gorro de cocinera, empieza poniendo el aceite en la sartén con el fuego "al 6". Pela las patatas, las lava y las corta "en trozos finos". Las fríe removiendo con cuidado para que no se quemen y añade "un poco de sal".

Luego llega el turno de las cebollas. "Ahora pelo las cebollas. La primera y la segunda. Las corto por la mitad y luego en trozos... Unas vueltecitas y esto ya tiene mejor pinta. Ahora lo tapo", nos cuenta.

Su truco es pochar la cebolla junto a la patata, sin prisas, hasta que ambas queden tiernas. "Las voy aplastando así, para que no salgan las patatas enteras. Esto lo hago a mi manera", dice mientras va rompiendo las patatas con la espátula.

Mientras se van cocinando las patatas, bate los seis huevos con "un poquito de sal" y mezcla todo. "Unas vueltas y echo todo dentro de los huevos. Lo mezclo bien y a la sartén".

A la hora de darle la vuelta a la tortilla, llega el momento de máxima tensión. "El paso más importante. Darle la vuelta. Esta vez he tenido suerte. Menos mal", exclama aliviada.